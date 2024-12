Síria, vozes da comunidade católica: “confiamos na boa vontade dos sírios”

Após a queda de Assad, os cristãos do país compartilham esperanças de um futuro melhor. O vigário apostólico de Aleppo: “espero que o retorno de muitos refugiados possa começar, e entre eles os muitos cristãos que fugiram”.

Roberto Cetera - Jerusalém

As garantias prevalecem sobre as apreensões, mas a cautela ainda domina os comentários na Síria e em grande parte do Oriente Médio após a saída de cena de Bashar al Assad e a tomada do poder em Damasco pelas forças de oposição Hayat Tahrir al Sham (Hts), as milícias lideradas por Abu Mohammed al-Jolani.

O pároco de Aleppo: queremos direitos e deveres iguais

“Ontem de manhã, domingo, acordamos com a notícia da queda de Damasco e da fuga de Assad”, diz o padre Bajhat Karakach, pároco de Aleppo, ao L'Osservatore Romano. ”Há cortejos de carros, demonstrações espontâneas de alegria nas ruas e satisfação com o fim da ditadura de Assad. Os prisioneiros políticos foram libertados de todas as prisões do país”. O governo de Assad, no entanto, protegeu as minorias, e a cristã em particular, já duramente provada: “a comunidade cristã”, continua o pároco, “depois de quase 14 anos de guerra civil e da ditadura sangrenta de Assad, diminuiu: muitos fugiram para o exterior. Agora esperamos que eles possam voltar, porque os cristãos são um componente que pode contribuir muito para a reconstrução da Síria. Obviamente, as milícias que venceram e o governo que tomará posse em Damasco terão que nos confirmar as garantias que deram até agora aos cristãos, prometendo que todas as minorias serão tratadas com igual dignidade de cidadania. Nós, por outro lado, não pretendemos ser tratados como uma minoria a ser protegida, mas como cidadãos com direitos e deveres iguais”.

“Os cristãos são cidadãos sírios”

Além disso, o padre Bahjat explica: “os cristãos não são um grupo separado, eles são sírios como todo mundo. E como todos os sírios, eles estão exaustos com a situação imposta pelo regime. A Síria de Assad não conhece o desenvolvimento, a economia e a coesão social há anos. Na Síria, não se vive, se sobrevive. E então esses milicianos, nos últimos anos, na província de Idlib, mostraram uma abertura diferente em relação aos cristãos. Por exemplo, ao devolver propriedades que haviam sido confiscadas anteriormente. E agora, depois de entrar em Aleppo, eles enviaram mensagens muito fortes de tolerância e respeito. O fato de seu líder al-Jolani não querer assumir o poder em Damasco, mas ter entrado em confronto com membros do governo anterior, é um sinal muito importante de que eles não pretendem assumir um perfil extremista ou radical. Esperamos”, conclui ele, ‘que essas promessas sejam definitivamente sancionadas com o lançamento de uma nova Constituição’. De acordo com notícias de última hora, os milicianos confiaram a função de chefe do governo de transição a Muhammad Bashir, e não ao ex-primeiro-ministro exilado, Riad Hijab, ou ao atual primeiro-ministro, Muhammad Jalali, conforme planejado inicialmente. A escolha, segundo a Al Jazeera, foi feita diretamente por al-Jolani.

Padre Lufti: confiamos no apoio internacional

O padre Firas Lutfi, pároco dos católicos latinos na capital Damasco, não parece menos positivo: “É um presente que nos chega no dia da festa de Maria: é o nascimento da nova Síria. Depois de 53 anos de um governo ditatorial e sanguinário que exterminou seus oponentes. Uma ditadura que, no entanto, deixou muitas feridas: mais de meio milhão de mortos, 11 milhões de refugiados que fugiram para o exterior, para a Turquia e a Europa, um sistema econômico destruído e muita, muita pobreza. Agora tudo isso acabou. O ditador fugiu, vítima de sua própria presunção de invencibilidade. Agora devemos olhar para o futuro, para a Nova Síria que está nascendo nesta manhã. Esperemos que os sírios finalmente se encontrem unidos na construção de um futuro comum de bem e solidariedade social. Obviamente, ainda há muitas perguntas sobre o esboço desse futuro, que tipo de governo será estabelecido, sabendo que as forças que venceram têm certa heterogeneidade dentro delas. Mas confiamos não apenas na Providência, mas também na boa vontade dos sírios e no apoio da comunidade internacional, que certamente desempenhou um papel importante no sucesso de al-Jolani e suas tropas”.

Vigário Jallouf: “Esperamos o retorno dos refugiados”

Sobre esse ponto, também questionamos o vigário apostólico de Aleppo, dom Hanna Jallouf, que é bispo dos católicos latinos na Síria: “a dinâmica dos eventos dessas horas, na verdade, diz muito sobre sua gênese em uma estrutura internacional, que envolve os EUA, a Rússia, o Irã, a Turquia e também Israel. Cada uma dessas partes teve algum benefício com a mudança de regime”. Em particular, dom Jallouf se refere à “consequência imediata do levante para a trégua no Líbano com o Hezbollah, e também à rapidez do resultado alcançado pelas milícias: em 6 dias elas conseguiram o que não haviam conseguido em 13 anos”. Sobre possíveis cenários futuros, o vigário apostólico de Aleppo está confiante: “a situação se tornará lentamente mais clara. Nos próximos dias, entenderemos que tipo de governo será estabelecido. Mas as condições prévias parecem reconfortantes; foi-nos garantida a máxima atenção aos direitos dos cristãos em uma reunião com os bispos de todas as denominações cristãs. Também espero que o retorno de muitos refugiados possa começar. Nos últimos anos, quase um quarto da população, e entre eles muitos cristãos, deixou o país”.

Impacto em todo o Oriente Médio

Dom Jallouf explica que já se reuniu com al-Jolani: “ele me garantiu que o povo cristão e seus bens não serão tocados e que eles atenderão a todas as nossas exigências legítimas. E, de fato, nos últimos seis dias, isso aconteceu. Espero que agora todos possamos seguir na mesma direção, que é devolver à Síria o papel que a história e a cultura lhe deram no passado”. O impacto que a mudança de governo pode ter no tabuleiro de xadrez do Oriente Médio é significativo. Para a Turquia, ela abre a possibilidade de resolver o problema dos milhões de refugiados sírios abrigados no sul do país, que são uma fonte de tensão constante. Para os russos e os iranianos, é a retirada de uma situação que agrava seus problemas e conflitos contextuais (além disso, parece que os recém-chegados também confirmam a presença dos russos na estratégica base naval de Taurus) e, para os EUA e os israelenses (que, de qualquer forma, reforçaram preventivamente os contingentes na área de fronteira de Golã), há a vantagem de um curto-circuito no fornecimento de armas do Irã para o Hezbollah que passava pela Síria.

Esperança de paz

Os próximos dias serão decisivos para determinar se a moderação de al-Jolani - que no passado foi líder da al-Qaeda - será confiável. O fato de que todo o tabuleiro de xadrez está em fluxo também é indicado por uma breve reunião entre o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, e o vigário da Custódia da Terra Santa, padre Ibrahim Faltas, que ocorreu à margem da inauguração em Paris da catedral restaurada de Notre Dame. Trump teria indicado ao franciscano que uma rápida pacificação da área é uma prioridade máxima para a nova administração americana, acrescentando que o ponto central é o destino de Jerusalém: “se não houver paz em Jerusalém, não haverá paz em todo o Oriente Médio”.