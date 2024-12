Saúde Mental no contexto do tecnocentrismo

A psicóloga Arminda Guimarães Rodrigues do Instituto Dr. Vandick Ponte visitou recentemente a Rádio Vaticano-Vatican News. Segundo ele, o homem contemporâneo vive uma condição "de exaustão de ter que estar o tempo todo dando respostas cada vez mais aceleradas". "Vivemos o momento do tecnocentrismo. O homem está submetido a aceleração da máquina. Essa aceleração tem tido efeito sobre a nossa condição psíquica", disse ela.

Recebemos a visita, recentemente, na Rádio Vaticano-Vatican News, da psicóloga Arminda Guimarães Rodrigues do Instituto Dr. Vandick Ponte que participou, em Trieste, na Itália, de um encontro sobre Saúde Mental.

Arminda participou da Audiência Geral com o Papa Francisco e disse na entrevista à Rádio Vaticano que "o Pontífice defende valores universais de defesa da vida, de defesa dos direitos humanos, de defesa da inclusão social que o Instituto Dr. Vandick Ponte", situado em Fortaleza, "preconiza e defende". O Instituto Vandick Ponte tem como objetivo colaborar com as políticas públicas de saúde mental.

Segundo a psicóloga, "nos serviços de saúde mental foram observados que existe um sofrimento de natureza psicológica, psiquiátrica, que não necessariamente constitui uma patologia". Segundo ela, "são sofrimentos de rupturas, fragilização dos laços sociais, de falta de referência muitas vezes do laço familiar, do laço social que se fragilizou". De acordo com Arminda, o homem contemporâneo vive uma condição "de exaustão de ter que estar o tempo todo dando respostas cada vez mais aceleradas". "Vivemos o momento do tecnocentrismo. O homem está submetido a aceleração da máquina. Essa aceleração tem tido efeito sobre a nossa condição psíquica", disse ela.

Sobre o trabalho do Instituto Dr. Vandick Ponte, nós conversamos também com a psiquiatra, mestra em Saúde Pública, doutora Marluce Alves de Oliveira.

