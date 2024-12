Roma, o Passetto di Borgo reabre ao público

A partir de hoje, 23 de dezembro, reabre ao público a histórica passarela que ao longo dos séculos foi construída como uma ligação entre o Vaticano e o Castelo de Santo Ângelo e que salvou alguns papas.

Maria Milvia Morciano – Cidade do Vaticano

Quem caminha pela Via dei Corridori hoje é atraído pela bela luz dourada sobre as antigas muralhas em determinados momentos do dia e certamente não imaginará que esse mesmo local em Roma foi palco de eventos dramáticos, onde ressoavam os golpes metálicos de lanças e espadas ou o barulho de arcabuzes e canhões. Menos ainda será capaz de imaginar as vozes abafadas, os passos rápidos vindos de cima, no topo, daqueles que percorriam aquela passagem para encontrar refúgio na fortaleza de Castel Sant'Angelo ou os gemidos daqueles que eram levados secretamente para as masmorras do castelo.

Uma passarela evocativa reaberta aos visitantes

Dois dias após a inauguração do Corredor Vasari em Florença, é a vez de outro monumento muito particular com funções semelhantes, mas muito mais antigo. A partir de hoje reabre regularmente ao público o Passetto di Borgo, uma passagem de 800 m de comprimento no trecho mais longo sobrevivente das muralhas leoninas, construída para ligar o Vaticano ao Castelo de Sant'Angelo. Este trecho de muro escreveu muitas páginas de história, mas nem sempre dramáticas. Milhares e milhares de peregrinos passaram sob os seus arcos ao longo dos séculos e continuam passando, bem como vários cortejos reais a caminho de São Pedro.

Talvez poucos saibam ou se lembrem que o nome da rua, herança do jargão romano “er coridore”, alude ao “Corridoio di Borgo” que é o outro nome do “Passetto di Borgo”.

Sinais incessantes do tempo

No entanto, mesmo o cidadão ou turista apressado terá certamente notado como este muro tem uma textura diferente, até nervosa: costuras, reconstruções e, por fim, brasões que relembram as diferentes intervenções. Entre estas fases está a construção do Passetto, provavelmente encomendada pelo Papa Nicolau III em 1278, por ocasião da restauração das muralhas leoninas pré-existentes. Outras hipóteses datam o início das obras entre 1389 e 1404, por Bonifácio IX, concluídas pelo antipapa João XXIII. Um trajeto da muralha também foi restaurado por Nicolau V entre 1447 e 1455, por Sisto IV entre 1471 e 1484 e por fim por Alexandre VI entre 1492 e 1503.

Necessidade de defesa

O Passetto teve também uma função estratégica, de controle da área envolvente, foi a rota - por vezes a última - dos condenados a dura prisão no Castelo, mas sobretudo foi uma via de fuga segura para os pontífices durante alguns episódios de grande perigo. Foi certamente fruto de um trauma: por duas vezes, em 830 e 846, a invasão sarracena invadiu e saqueou a Basílica de São Pedro, bem como a de São Paulo. Não adiantou nada a extenuante defesa da guarnição de soldados formada por francos, lombardos, saxões e frísios exterminados. A área sagrada do Apóstolo Pedro revelou toda a sua vulnerabilidade. O Papa Leão IV construiu assim as muralhas que levam o seu nome, Leoninas, imediatamente após o saque das duas basílicas, entre 848 e 852. A Cidade Leonina poderia agora garantir maior proteção.

Uma rota de fuga

Em 1494, o Passetto permitiu que o Papa Alexandre VI, nascido Rodrigo Borgia, se refugiasse no Castelo durante a invasão de Roma pelas milícias de Carlos VIII da França.

Em 1527, o Papa Clemente VII, nascido Giulio de' Medici, também se refugiou na fortaleza, outrora mausoléu de Adriano, por esta rota secreta, durante o saque de Roma levado a cabo pelos

lansquenetes de Carlos V. Um episódio doloroso que custou a vida a grande parte da população romana e o sacrifício da Guarda Suíça.

Se para o Jubileu de 2000 o Passetto voltou a funcionar, a partir de hoje, dia em que a nova Praça Pia e a passagem subterrânea foram inaugurados, poucos dias antes da abertura da Porta Santa do Jubileu de 2025, será possível percorrê-lo com uma visita guiada.