Projeto Piano, Voz e Adoração lança o álbum "Meu Descanso"

Pablo Voloski e Leandro Ávila com o projeto Piano, Voz e Adoração lança o álbum intitulado "Meu Descanso", uma obra profundamente espiritual e cheia de propósito.

Com a missão de evangelizar através da música oracional, o álbum "Meu Descanso", busca promover uma conexão íntima com o sagrado, convidando os ouvintes a mergulharem em momentos de tranquilidade e reflexão.

"O álbum Meu Descanso, lançado no início deste Ano Jubilar de 2025, nos convida a sermos peregrinos da esperança pelo caminho da oração, em um descanso que não é um simples parar, mas servir de repouso para os outros enquanto descansamos em Cristo, Senhor da misericórdia.". Cada canção é um convite à oração e à reflexão, criando um ambiente propício para momentos de serenidade e encontro com o sagrado.

As canções presentes no álbum são frutos de intensos momentos de oração e diálogo com Deus, e expressam o anseio em levar outros a experimentarem a proximidade com o divino. A união de três amigos com a mesma paixão pela arte e pelo amor de Deus culmina nesta produção que tem como objetivo proporcionar não apenas uma experiência sonora, mas também um descanso espiritual, em um convite ao silêncio interior e à comunhão com o criador.

Piano, Voz e Adoração reúne no mesmo trabalho os amigos Pablo Voloski (piano), nascido em Camaquã/RS, começou seus estudos na Paróquia São João Batista com o Irmão Inácio, logo após estudou com o pianista Michel Dorfman. Trabalhou como sideman em diversas produções seculares com artistas regionais e nacionais! Envolvido pelo carisma da RCC, trabalhou com alguns músicos da igreja Católica como: Eterna Aliança, Dunga, Maninho e Leandro Ávila, além de trabalhos com a comunidade Canção Nova. Atualmente trabalha com produção musical e direção artística.

Leandro Ávila (voz), Jornalista e músico católico, natural de Camaquã, criado em uma família com forte vivência da cultura gaúcha e da música regional. Como músico católico, lançou dois álbuns de música gaúcha católica: Entre Céus e Bastos e Herança, sendo o primeiro indicado ao Prêmio Nacional da Música Católica, Louvemos ao Senhor, no ano de 2012. Reside a muitos anos na cidade de Farroupilha, assessor de comunicação no Santuário de Caravaggio e Fabrício Medeiros (Stúdio Bee). O estúdio de gravação, desde 2012, tem sido um estúdio especializado em ensaios musicais e gravação de áudio e vídeo, reconhecido pela infraestrutura de alta qualidade e pelo ambiente profissional que oferece a artistas e bandas de diversos gêneros.

"O álbum Meu Descanso é formado por oito canções gravadas no Studio Bee, na cidade de Camaquã, em julho de 2021. Como faixa bônus, há uma versão de Meu Descanso com um arranjo que inclui uma maior diversidade de instrumentos, contando com a participação de Suely Façanha, da Comunidade Shalom e dos músicos Pedro Henrique Fagherazzi, Eduardo Moraes, Leonardo de Alexandre, Jonas Julião, Maicon Ança dos Santos e Tonieder Gautério.

Ouça o albúm nas plataformas digitais como Spotify, Amazon, iTunes, TikTok, Youtube, Youtube Music, Apple Music, Pandora, e outros.

Padre Ricardo Fontana, reitor do Santuário Diocesano de Nossa Senhora de Caravaggio em Farroupilha, Rio Grande do Sul. Gostaria de apresentar, com muito carinho, a produção musical de Leandro Ávila, Meu Descanso, que acredito refletir o sentimento deste momento de provação. Nosso amigo, devoto de Nossa Senhora de Caravaggio e muito fiel à nossa igreja, está lançando este trabalho após ter enfrentado uma difícil doença, que exigiu um descanso profundo. Mesmo assim, ele não deixou de produzir este belíssimo álbum, com músicas católicas e também marianas, que revelam muito do grande coração deste nosso amigo Leandro Ávila. Um coração grande, não apenas fisicamente, mas também imenso em bondade, algo que transparece claramente neste trabalho. Parabéns, Leandro! É uma alegria poder apreciar este trabalho agora, neste período natalino. Desejo-lhe saúde, paz e sucesso neste novo projeto.

Rodrigo Grecco, cantor católico. Tenho a alegria de compartilhar com vocês a experiência que tive ao receber e poder ouvir o trabalho do amigo Leandro Ávila, intitulado Meu Descanso. São canções de autoria dele, cantadas por ele, com voz e piano. Dentro do universo da canção católica, foi uma surpresa muito grata, pois são músicas muito bonitas. Temos canções de louvor, canções marianas e outras com diferentes enfoques, mas todas muito bem compostas. Acredito que elas terão uma vida muito bonita e recompensadora para todos aqueles que puderem ouvir esse trabalho, que será lançado em breve. Então, procuremos o trabalho do amigo Leandro Ávila. Um abraço e fiquem com Deus.

Padre Antônio Hofmeister, da secretaria de Estado do Vaticano em Roma. Quero convidar todos vocês a conferir o álbum Meu Descanso, dos meus amigos Leandro e Pablo, que faz parte do projeto Piano, Voz e Adoração. Vale a pena! Santo Agostinho dizia que quem canta reza duas vezes. Então, vale a pena conferir esse projeto, vale a pena ouvir esse álbum, vale a pena, através das letras e das músicas, também elevar o nosso coração a Deus e fazer, como diz o título do projeto, a nossa adoração, a nossa oração, através da música, sendo guiados por essas músicas lindas e maravilhosas que estão nesse álbum, Meu Descanso, de Leandro Ávila e Pablo VoloskI. Um abraço a todos e um feliz...

Maninho, cantor católico. Venho aqui mostrar minha alegria por ter recebido em primeira mão as prévias do álbum Meu Descanso, do meu amigo Leandro Ávila. Um trabalho composto por músicas oracionais, que tocam o coração das pessoas que as ouvirem. É um álbum feito de maneira muito delicada, com piano e voz, e músicas realmente dedicadas a levar as pessoas à oração. Gostaria que todos acompanhassem esse lançamento, que ocorrerá agora no período de Natal, para que possamos rezar junto com o Leandro. Um abraço a todos, felicidades, um bom Natal e curtam esse álbum Meu Descanso.

Padre Leonardo Inácio Pereira, vigário geral e coordenador de pastoral da diocese de Caxias do Sul. Apresento a você o álbum Meu Descanso, do meu querido amigo e irmão do coração, Leandro Ávila, juntamente com Pablo Voloski no piano. Esse álbum foi gravado nos estúdios Bee, de Fabrício Medeiros, e é uma riqueza extraordinária. Há pouco, estava diante do Santíssimo, orando com as músicas de meu amigo Leandro, e tenho certeza de que, uma vez que você escutar estas canções diante de Deus, fará uma experiência irrepetível do amor de Deus em sua vida. Apresento com satisfação e alegria e recomendo a você que escute esta obra de evangelização, que toca corações, mas, sobretudo, toca o coração de Deus. Nesta semana do Natal, será lançado este álbum na Rádio Vaticana, e nos alegramos por essa conquista de nossos amigos, que fazem com tanto carinho, maestria e competência esta obra de adoração e louvor ao nosso amado Deus.

Suely Façanha, cantora católica da Comunidade Shalom. Apresento a vocês o álbum Meu Descanso, do projeto Piano, Voz e Adoração. É uma proposta linda para você rezar, para você ter um encontro com Deus. Tive a grande honra de participar da gravação da música Meu Descanso. Gostaria muito que você conhecesse esse trabalho de Leandro Ávila, que está sensacional. Deus abençoe você e que este disco seja uma grande bênção em sua vida.

