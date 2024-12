Produções católicas ganham destaque no Congresso Nacional

Plenário 11 do Anexo II, em Brasília: Audiência Pública sobre Produção e Divulgação do Audiovisual Católico no Brasil.

Audiência pública reúne produtores e lideranças católicas para discutir desafios e buscar incentivos ao audiovisual católico no Brasil.

Vatican News

A Kolbe Arte participou, na manhã desta quinta-feira(12/12), no Plenário 11 do Anexo II, em Brasília, da Audiência Pública sobre Produção e Divulgação do Audiovisual Católico no Brasil. O evento foi uma iniciativa da deputada federal Simone Marquetto (MDB-SP) e reuniu representantes do setor para debater os desafios e as oportunidades do segmento.

Entre os convidados estavam Ângela Morais, CEO da Kolbe Arte; Dom Devair Araújo da Fonseca, bispo da Diocese de Piracicaba/SP (participação online); Francisco Rodrigues Vale Júnior, católico e ex-deputado federal pelo Estado de Goiás; e Tiago Benetti, diretor e roteirista da Produtora Stone. Cada um teve 15 minutos para expor sua visão e compartilhar suas experiências, destacando as dificuldades enfrentadas no mercado nacional.

A deputada Simone Marquetto abriu a sessão destacando o simbolismo da data: "Hoje, 12 de dezembro, celebramos Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira das Américas, o que torna este momento ainda mais especial. Trazer a cultura católica para o Congresso Nacional é um marco para nós, que somos católicos, e reforçamos que estamos no caminho certo”, afirmou.

Simone também destacou a importância da mobilização provocada por Ângela Morais e a Kolbe Arte: “Com o trabalho da distribuidora, estamos abrindo caminhos em um mercado que antes era inexistente para as produções católicas, que invista em uma cultura baseada em valores."

A Audiência contou ainda com a presença do Coordenador da Campanha Cultural e Artística (CCA) da Arquidiocese de Brasília, Pe. Gustavo Santana Xavier Costa; Coordenador da Comissão de Cinema da CCA, Caio da Costa Wichrowski; membro da CCA, Victor Costa Wichrowski; representante do Sistema Canção Nova, Ronaldo da Silva; representante da Lumine e MBC, Arthur Nogueira; e do cineasta Roberto Chay.

A força do audiovisual católico

Ângela Morais foi a primeira a discursar e começou agradecendo pela presença de Nossa Senhora ao longo de todo o processo. “Esta audiência foi aprovada no dia de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, e isso para nós é um sinal. Estendo minha gratidão a Dom Devair, que nos ajudou a viabilizar este encontro. Queremos que o Brasil se torne um celeiro de produções que contem histórias de santos e de fé, refletindo a nação católica que somos”, declarou.

Desde o início da missão da Kolbe Arte, em fevereiro de 2022, já foram distribuídos 16 filmes e documentários, todos internacionais. "Ainda não conseguiu viabilizar as produções brasileiras, mas acreditamos que este encontro pode abrir portas para emendas parlamentares e patrocínios. Há público e demanda. Precisamos continuar e fortalecer o segmento", concluiu.

Francisco Rodrigues Vale Júnior, católico e ex-deputado federal, reforçou a importância de conteúdos que inspiram. “Meu apelo é para que possamos produzir histórias que iluminem nossas casas e cinemas. Esta Casa tem o poder de comunicar que esse caminho precisa de apoio e patrocínio”, destacou.

Já Tiago Benetti, da Produtora Stone, enfatizou a dificuldade de se produzir no mercado cristão católico: “Muitas pessoas têm o desejo de criar, mas poucas têm coragem de enfrentar os desafios, como nós fazemos. Aprendi com a Ângela que é preciso caminhar em sintonia com a Igreja. Fazer cinema não é barato, mas com investimentos podemos contar nossas próprias histórias e exportá-las, ao invés de depender de produções internacionais.”

Dom Devair, que participou externamente, sublinhou a relevância da comunicação para a missão da Igreja: “Este momento marca um novo tempo para o cinema católico no Brasil, com incentivos e maior conscientização sobre valores.”

O evento reforçou a necessidade de parcerias e o papel do Parlamento no incentivo à cultura baseada em valores cristãos.

Para assistir à audiência, acesse o link disponível: https://www.youtube.com/watch?v=9QGaCuZ0W9A