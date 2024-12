Porta Santa da penitenciária de Roma se abre para a espiritualidade e a justiça

A esperança é um dom precioso que, na prisão, deve ser cultivado todos os dias e nos permite encontrar o bem naqueles que nos rodeiam: esse é o sentimento com o qual Teresa Mascolo, diretora do Novo Complexo da Penitenciária de Rebbibia, em Roma, está vivenciando, juntamente com toda a comunidade carcerária, a expectativa de Francisco, que inaugurará o Jubileu de 2025 com a abertura da Porta Santa nesse cárcere no dia 26 de dezembro.

Roberta Barbi - Vatican News

Honrada com a escolha e ansiosa com a expectativa. Em uma palavra, emocionados. Esse é o sentimento compartilhado que anima a população carcerária da Penitenciária de Rebibbia, em Roma, nestes dias - detentos, funcionários, agentes - onde o Papa Francisco estará no próximo dia 26 de dezembro para a inauguração do Jubileu 2025 também com a abertura de uma Porta Santa na prisão, como ele já havia prometido na Bula de Proclamação do Ano Santo Spes non confundit. A diretora do Novo Complexo de Rebibbia, Teresa Mascolo, falou à mídia vaticana: “percebemos a Porta Santa como uma abertura de espiritualidade e justiça, um lugar de acolhimento a serviço da fraternidade do mundo e também representa uma metáfora da espiritualidade, no sinal do compromisso com a igual dignidade de todos”.

A esperança que não decepciona

O Papa Francisco irá a Rebibbia como um “peregrino de esperança”, a mesma esperança à qual o Jubileu 2025 é dedicado: “faço minhas as palavras do Papa, que nos ensina que a esperança não decepciona”, continua a diretora, “é um dom que nos impulsiona a agir e cada dia na prisão é precioso para cultivá-la, porque é um sentimento que nos permite encontrar o bem e o belo nos outros”. O Papa Francisco também fala com frequência da necessidade de construir pontes que possam reunir a prisão e as pessoas privadas de sua liberdade pessoal que vivem lá com o resto da sociedade: “É preciso humildade, respeito pela dignidade da pessoa, mas também atenção às palavras”, acrescenta Mascolo. “Precisamos nos preocupar com as relações, mas também com as relações que curam: tudo isso faz com que os prisioneiros soltem os laços de sua própria culpa. E depois, um tratamento justo que promova a reintegração: esse também é um pilar fundamental dessa ponte”.

Justiça e perdão: dois lados da mesma moeda

Durante o Ano Santo, passar por uma Porta Santa é uma das regras que dá direito a receber uma indulgência plenária, a forma mais elevada de perdão cristão. Mas como o conceito de perdão é vivenciado na prisão? “Acredito que a justiça e o perdão são dois lados da mesma moeda”, explica a diretora. ”Para alcançar a paz e reduzir as desigualdades, todos nós devemos viver de acordo com a justiça, mas para chegar ao perdão é preciso refletir sobre a própria conduta, especialmente se ela levou ao cometimento de um crime, como no caso dos detentos.

A realidade de Rebibbia: humanidade e dignidade

O Novo Complesso de Rebibbia, um dos quatro institutos que compõem a penitenciária romana de Rebibbia, é um dos maiores da Itália: “atualmente, temos 1.585 detentos contra uma capacidade de 1.170”, diz a diretora Mascolo. “Enquanto a população de detentos está crescendo, o número de operadores, especialmente policiais penitenciários, está diminuindo, mas todos nós nos esforçamos para trabalhar com um sorriso, obviamente em conformidade com nosso mandato constitucional, que é então declinado nos regulamentos da prisão. Nossas palavras de ordem são: humanidade e dignidade das pessoas”. A diretora prossegue descrevendo as características que ela acredita que aqueles que ocupam o cargo de diretor de uma instituição penal devem ter, uma verdadeira missão abraçada cada vez mais pelas mulheres: “não é preciso apenas uma formação técnica”, diz ela, “é preciso coração, mas também coragem, força e determinação: todas as características que as mulheres têm, mas que devem ser misturadas com um grande senso de humanidade em relação às pessoas que vivem à margem”.

A alegre espera pelo Papa

Nesses dias que a separam do encontro com o Papa, a diretora revela que as detentas estão preparando um presente para Francisco que foi feito na oficina de carpintaria do projeto que lida com a recuperação de madeira de barcaças de migrantes chamado “Metamorphosis” e ativado pela Casa dello Spirito e delle Arti, mas ela também revela quais são suas expectativas pessoais: “certamente o Papa Francisco nos oferecerá palavras de proximidade e compreensão das dificuldades que encontramos em nossa vida diária, mas também nos infundirá coragem e, acima de tudo, nos mostrará o caminho para a valorização da diversidade, para a acolhida do outro e para a esperança”.