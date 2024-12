Natal e as famílias: vivendo a celebração de um Deus amor

É tempo de paz e nos recorda o amor de Deus pela criação, dando ao mundo o maior presente: a vinda do Salvador, que nos move para a familia e sua grande influência em nossas crenças e valores.

Camila Peçanha dos Santos Leite - Psicóloga

O Natal é tempo de renovar as esperanças e acreditar que tudo pode renascer e recomeçar.

É tempo de paz e nos recorda o amor de Deus pela criação, dando ao mundo o maior presente: a vinda do Salvador, que nos move para a familia e sua grande influência em nossas crenças e valores. Claro que a comunidade, escola e todo e qualquer ambiente nos faz aprender, mas nada é igual ao que a familia nos proporciona. A vivência familiar nos trasborda, nos modela para o mundo e é o alicerce para todas as outras relações que teremos ao longo da nossa existência.

Vivenciamos o advento, tempo de doce espera e de vigilância para que nos preparando para o natal de Nosso Senhor, também sejamos lembrados de sua vinda definitiva, trazendo para nós a responsabilidade real de nossas atitudes e de nossas escolhas aqui, hoje e agora, na certeza que podemos sempre fazer o nosso melhor para bem viver a plenitude de tudo que Deus nos dá.

Que as familias sejam esse abrigo generoso de afeto, mas também nos ensinar a caminhar com retidão e com os valores que desejamos sempre ter e ver em nossa sociedade.

Que o Deus de amor nos dê sabedoria para seguir como Ele ensinou.

Que sejamos sábios e generosos com nós mesmos, que é um bom início vivenciar o amor próprio, o respeito pelas nossas limitações e a alegria por nossas conquistas pessoais. Pessoas infelizes são incapazes de fazerem felizes os outros, então, cuidemos de nossos corações e sejamos caridosos conosco e em seguida isso será mais fácil de ser colocado ao nosso semelhante e, realmente, a todo aquele que cruzar nosso caminho.

Que em nossas casas exista sempre a compreensão e o desejo de fazer feliz o outro, pois agindo assim, a paz será um doce resultado desse amor mútuo.

Que o Menino Luz, Nosso Rei e Salvador, seja presente em todos os dias para que possamos verdadeiramente celebrar sua paz em nossas casas e em nossas vidas.

Que saibamos reconhecer as pequenas alegrias e nelas nós contruamos o verdadeiro Natal, mais do que uma data no calendário, um feriado ou um dia de festa e que seja realmente tempo de mudança.

Desejo mudança pra você!

