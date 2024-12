Mayotte, a devastação causada pelo ciclone Chido: temor de uma hecatombe

É uma tragédia, cuja extensão ainda não é conhecida, a que atingiu o arquipélago da região ultramarina francesa localizada no Canal de Moçambique. Os ventos extremamente fortes, como não se via há décadas, arrasaram vilarejos e cidades. Teme-se um grande número de vítimas, pelas quais o Papa rezou no Angelus de domingo na Córsega.

Federico Piana – Vatican News

Rajadas de vento de 220 km/h derrubaram tudo, sem poupar nada. O ciclone Chido, que atingiu o arquipélago de Mayotte, uma região ultramarina francesa no Canal de Moçambique, no último sábado, foi o mais potente já visto naquela região nos últimos 90 anos. E não teve problemas para arrasar de uma só vez, com suas chuvas torrenciais, quase toda a infraestrutura e as áreas habitadas que não ofereceram resistência.

População pobre

Afinal, não poderiam ter feito: quase um terço da população, que, de acordo com as estimativas mais recentes e impiedosas, é considerada a mais pobre da França, vive em cabanas frágeis que voaram com a primeira rajada, seguidas de árvores arrancadas, postes de luz arrancados e telhados de lata arrancados.

Balanço difícil

Infelizmente, calcular as vítimas dessas localidades pobres é uma tarefa muito difícil para as autoridades francesas. Para elas, no Angelus de domingo em Ajaccio, na Córsega, o Papa também rezou, dizendo que estava “espiritualmente próximo” das pessoas afetadas pela tragédia e pelo luto. Os habitantes oficialmente registrados, de acordo com os dados divulgados pelo Ministério do Interior, são 320.000, aos quais devem ser acrescentados pelo menos outros 100.000 imigrantes ilegais, não registrados e “invisíveis”, que chegaram a Mayotte como migrantes de países vizinhos, portanto com uma carga maior de pobreza, na esperança de uma vida melhor. Só será possível obter um balanço real quando as equipes de resgate conseguirem chegar aos vilarejos reduzidos a escombros, depois de limparem as estradas e as rotas de comunicação que agora estão completamente intransitáveis. O medo é de um número muito alto de mortos, talvez até milhares.

Desastre sem precedentes

“É uma carnificina. O hospital foi danificado e a situação do sistema de saúde está muito degradada, e vários centros médicos estão inutilizáveis”, disseram vários representantes das autoridades, que também confirmaram o envio de material de socorro, incluindo hospitais de campanha e equipamentos de comunicação via satélite. Enquanto isso, a comida e a água estão começando a se esgotar nos centros de acolhida montados desde domingo. “Alguns dos meus vizinhos estão com fome e sede”, disseram algumas testemunhas à mídia local, relatando ‘cenas de saques e ataques violentos de algumas gangues criminosas locais’, embora dezenas de policiais tenham sido mobilizados justamente para garantir a segurança da população.