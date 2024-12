História e atualidade da Córsega, que no domingo recebe Francisco

Uma pessoa tira uma fotografia de uma cruz vermelha gigante pendurada do lado de fora de um hotel em Ajaccio, Córsega, em 12 de dezembro de 2024. (AFP or licensors)

Conhecida como “Ilha da beleza” pela sua encantadora paisagem, a Córsega, situada entre o Mar da Ligúria e o Mar Tirreno e banhada a oeste pelo Mar Mediterrâneo, é uma das 18 regiões administrativas da França. Situa-se a apenas 12 km da costa norte da ilha italiana da Sardenha, da qual é dividida pelo esplêndido Estreito de Bonifácio, a 82 km do promontório de Piombino, na Toscana, e a cerca de 170 km da costa francesa do Riviera Francesa.

Estende-se por uma área de 8.700 km2: de Capo Còrso, no norte, até Capo Pertusato, no sul, são 183 km, em comparação com 83 km de largura. Esta extensão torna-a a quarta maior ilha do Mediterrâneo, depois da Sicília, da Sardenha e de Chipre.

O seu território é acidentado e montanhoso, atravessado por uma cadeia montanhosa que se estende de noroeste a sudeste, caracterizada por mais de 100 picos que ultrapassam os 2.000 metros de altura, dos quais o pico mais alto é o Monte Cinto (2.706 m). A região tem clima mediterrâneo e é amplamente coberta por floresta. Em 10 de janeiro de 2018, a ilha tornou-se uma comunidade territorial única, tendo Ajaccio como capital, substituindo assim aquela dividida em dois departamentos (Alta Córsega e Córsega do Sul).

A Coletividade Territorial da Córsega

Quarta ilha do Mediterrâneo em extensão, depois de Chipre, mas com menos de um quarto da sua população, a Córsega fez parte por séculos da órbita política, linguística e cultural das cidades italianas de Pisa e Gênova. A ilha permaneceu durante cinco séculos, com maior ou menos intensidade, sob o domínio desta última (com um brevíssimo período de independência em 1755) até 1769, altura em que foi conquistada pela França, que a anexou formalmente cerca de vinte anos mais tarde.

Durante a Segunda Guerra Mundial foi temporariamente ocupada pelas forças nazi-fascistas. Historicamente caracterizada por uma economia agro-pastoril, à semelhança da vizinha Sardenha desenvolveu os seus assentamentos mais antigos principalmente nas áreas internas por razões defensivas, com as costas, insalubres e expostas às incursões de piratas e sarracenos, permanecendo durante muito tempo desabitadas.

Esta situação demográfica também se alterou ao longo do último século com um progressivo despovoamento do interior em favor dos centros urbanos e zonas costeiras, e um aumento da população devido à imigração progressiva de funcionários públicos do continente, de pieds noir (franceses das ex-colônias) nos anos 70, dos imigrantes e recentemente do turismo. Hoje os seus 340 mil habitantes estão concentrados principalmente nas duas cidades de Bastia e Ajaccio.

As múltiplas dominações e influências político-culturais na sua história e a estrutura social comunitária ligada à sua conformação geográfica e demográfica contribuíram para tornar a sociedade corsa uma realidade por direito próprio no contexto francês com uma identidade cultural e linguística específica. Esta especificidade e a crescente percepção de uma assimilação cultural considerada “colonial” por parte do Estado francês levaram, nos últimos 50 anos, a crescentes reivindicações de identidade expressas por vários movimentos separatistas e autonomistas em contraste com o governo francês e até entre si.

O movimento de independência da Córsega intensificou-se na década de 1970, quando grupos como a Frente de Libertação Naziunale Corsu (FNLC) também começaram a recorrer à luta armada com atos de sabotagem e atentados. Com o tempo, porém, muitas vertentes do movimento afastaram-se da violência, preferindo a luta política para alcançar os seus objetivos. Em 2014, a FNLC renunciou oficialmente à luta armada. As reivindicações destes movimentos alcançaram, no entanto, alguns resultados.

Em 1981, o Estado francês reconheceu a Córsega como uma região autônoma (Collectivité territoriale de Corsica) com a sua própria Assembleia, que em 1991 foi reconhecida com um estatuto especial mais extenso, e a instituição de um Conselho Executivo.

Em 2002, uma nova Lei sobre a Córsega (Loi sur la Corse) ampliou os poderes da Assembleia, enquanto a língua corsa foi introduzida como disciplina de ensino escolar, ainda que apenas opcional, sem, no entanto, receber o reconhecimento do estatuto co-oficial como língua falada. linguagem. Ao longo dos anos, os movimentos autonomistas, no entanto, receberam cada vez maior apoio, culminando em vitórias eleitorais significativas. Em 2015, uma coligação independente e autonomista, conhecida como Pè a Corsica, venceu as eleições regionais. Desde então, os representantes desta coligação têm buscado o diálogo com o governo francês para obter maior autonomia sem chegar à independência total.