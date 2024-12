Human Rights Watch: genocídio em Gaza. Israel rejeita acusações

Dezenas de milhares de pessoas morreram na Faixa devido à falta de água ou ao uso de água contaminada. A ONG denuncia em um relatório a intencionalidade da destruição por parte do exército israelense. O Ministério de Relações Exteriores do Estado judeu responde: apenas calúnias.

Stefano Leszczynski – Vatican News

Privar deliberadamente os palestinos de Gaza do acesso à água para causar a destruição física da população, parcial ou total, é um dos requisitos do crime de genocídio, conforme codificado no Direito Internacional. A acusação da Human Rights Watch (HRW), uma das mais conhecidas ONGs internacionais de direitos humanos, está contida em um relatório de 174 páginas que documenta a destruição da infraestrutura hídrica e apresenta vários testemunhos.

Ações deliberadas contra infraestruturas

“As autoridades israelenses”, diz o documento, “privaram intencionalmente os civis palestinos em Gaza de acesso adequado à água desde outubro de 2023, provavelmente causando milhares de mortes e, assim, cometendo o crime contra a humanidade de extermínio e atos de genocídio”. Demonstrando a intencionalidade da destruição da infraestrutura hídrica de Gaza, o relatório da HRW acusa o exército israelense de explodir dezenas de reservas de água e cisternas e de inutilizar o aqueduto construído pelos Emirados Árabes Unidos entre o Egito e o sul da Faixa, usando várias imagens de satélite como prova. O corte do fornecimento de combustível necessário para manter as usinas de dessalinização em funcionamento também contribuiu - relata a HRW - para que as populações ficassem sem água, impedindo o funcionamento das usinas de dessalinização.

A posição de Israel

Em resposta às acusações da HRW, o Ministério das Relações Exteriores do Estado judeu chamou o documento de “calunioso”. “A Human Rights Watch”, diz a declaração, “está mais uma vez espalhando suas calúnias sangrentas para promover sua propaganda anti-Israel.... Esse relatório está cheio de mentiras”. O Departamento de Estado dos EUA também interveio, cujo porta-voz expressou a total discordância do governo dos EUA com as acusações de genocídio contra Israel feitas pela Human Rights Watch, ao mesmo tempo em que reconheceu que Gaza é palco de uma crise humanitária catastrófica.

Acusações sérias também do MSF

O relatório da Médicos Sem Fronteiras (MSF) também fala de crimes de guerra em Gaza, no qual o secretário-geral da organização humanitária não poupa as forças israelenses de nenhuma denúncia, nem descarta a milícia do Hamas e outros grupos extremistas palestinos. “Tudo o que nossas equipes médicas viram em campo durante esse conflito”, acrescenta Lockyear, ‘é coerente com as descrições fornecidas por um número crescente de especialistas e organizações jurídicas de que as evidências de limpeza étnica e devastação contínua são inegáveis’, diz ele.

O apelo por um cessar-fogo

“MSF pede a todas as partes - novamente, com urgência - um cessar-fogo imediato para salvar vidas e facilitar o fluxo de ajuda humanitária.” De acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, a guerra na Faixa de Gaza já matou mais de 45 mil pessoas, incluindo oito membros da equipe de MSF. “O número de mortos é provavelmente muito maior devido ao impacto do colapso do sistema de saúde, epidemias e acesso severamente limitado a alimentos, água e abrigo”.