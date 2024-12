Haiti, Salve as Crianças: Crianças presas na violência, não vamos nos esquecer delas

O país caribenho mergulhou em uma pobreza extrema que deixa muitos pais pobres demais para alimentar seus filhos. Em desespero, esses menores são atraídos por gangues que oferecem comida e dinheiro e, em seguida, são aprisionados em um ciclo interminável de violência. No último ano, o recrutamento de menores aumentou em 70%. Gaby Breton: 'Sair é quase impossível. Os menores são vítimas sem voz, e a comunidade internacional deve agir primeiro por eles”.

Francesca Merlo - Cidade do Vaticano

Depois de anos de colonialismo sob o domínio francês, o povo do Haiti primeiro pagou por sua liberdade com sangue e depois foi forçado a pagar em dinheiro. O acordo com a França exigiu que o Haiti pagasse o equivalente ao que hoje corresponde a US$ 21 bilhões por sua libertação do domínio francês. Reparações que o país caribenho pagou por 120 anos, terminando apenas em 1947. Essa dívida foi responsável por cerca de 50% da renda do Haiti durante esse período e impediu o investimento em educação, infraestrutura ou assistência médica. “O legado do colonialismo continua a afetar a capacidade do Haiti de criar uma sociedade justa e equitativa”, diz Gaby Breton, diretora humanitária e de parcerias da Save the Children Haiti. “Essa falta de investimento ainda está sendo sentida hoje.”

Em uma entrevista à Rádio Vaticano/Vatican News, Breton explica que a crise econômica que o Haiti vem enfrentando há décadas levou à pobreza extrema, deixando as pessoas cada vez mais vulneráveis. “Isso cria as condições perfeitas para o recrutamento de gangues. Quando não há oportunidades e a economia entra em colapso, as gangues expandem seus territórios. Elas agora controlam quase 85% da capital”. E o que significa viver em uma cidade governada por gangues? É um ciclo interminável de violência”, diz Gaby Breton. Como sempre, as crianças são as principais vítimas. Mais de 150 gangues controlam e expandem seus territórios e o recrutamento de crianças aumentou em 70% no último ano. Essas crianças não têm escolha.

Por que as crianças estão sendo recrutadas

Breton explica que mais de 700.000 pessoas foram deslocadas da capital do Haiti, Porto Príncipe. Para escapar da violência, as crianças e suas famílias geralmente buscam refúgio nas escolas. “Mas quando essas famílias deslocadas se refugiam nas escolas, as crianças que costumavam frequentá-las não podem mais estudar porque as escolas estão superlotadas”. Centenas de milhares de menores estão fora da escola, a primeira certeza de receber uma refeição. Nesse círculo vicioso criado pela falta de educação e de oportunidades econômicas, à medida que as famílias lutam para ganhar dinheiro e encontrar comida, as crianças acabam sendo recrutadas. “As gangues geralmente atraem as crianças com alimentos ou pequenas quantias de dinheiro para que elas atuem como espiãs ou forneçam informações. Essa é uma maneira de as crianças sobreviverem”, explica o representante da Save the Children.

Ingressando em uma gangue

Quando você entra em uma gangue, não pode sair. “Nenhuma criança quer entrar para uma gangue, mas quando não tem nada para comer, sente que não tem escolha. As gangues oferecem refeições básicas ou pequenas quantias de dinheiro. “Além disso, se não obedecerem, podem ser mortas. As crianças também são forçadas a cometer crimes violentos. E, com o tempo, essa violência forçada se torna a norma para elas. As gangues afirmam seu domínio queimando casas, machucando pessoas e estuprando mulheres. “É uma situação horrível”, diz Breton, ‘as crianças estão presas, expostas a uma violência inimaginável e exploradas em todos os níveis’.

O diretor humanitário da Save the Children Haiti lembra-se de um telefonema que teve com uma mãe de quatro filhos: o mais velho, de 14 anos, foi recrutado por uma gangue depois que ela não conseguiu alimentá-lo e a seus irmãos por causa da crise econômica. “Ela me disse que o filho só voltava para casa uma vez a cada seis meses para dar algum dinheiro ao irmão e depois saía novamente”. A mulher teme não apenas por sua vida, mas também teme que a comunidade se volte contra sua família porque seu filho faz parte de uma gangue armada.

No desespero, a esperança

Apesar dos imensos desafios que os haitianos estão enfrentando, vislumbres de esperança estão surgindo dos esforços de organizações locais e internacionais. Programas como os executados pela Save the Children, juntamente com outras organizações locais, estão fazendo a diferença nesse contexto de desespero. Breton descreve a ajuda fornecida, começando com espaços seguros para professores e crianças e apoio psicológico para as vítimas, incluindo mulheres e meninas que sofreram violência sexual. Também está sendo feito um trabalho para evitar o recrutamento de gangues por meio de iniciativas comunitárias. Esses esforços de base são um testemunho da força e da determinação do povo haitiano, que se recusa a permitir que a violência defina seu futuro.

Apelo à comunidade internacional

Gaby Breton enfatiza o papel crucial que a comunidade internacional desempenha nessas ações. Enquanto os olhos do Ocidente olham para outro lugar, é essencial que o foco continue a ser o Haiti, diz ela: “toda criança no Haiti merece a chance de sonhar com um futuro melhor. Toda criança merece educação, segurança e a oportunidade de crescer sem medo”. “As crianças haitianas são parte de nossa humanidade comum”, insiste a representante da Save the Children. Ao fornecer apoio financeiro contínuo, promover políticas que promovam o desenvolvimento de longo prazo e ouvir as vozes do povo haitiano, a comunidade global pode ajudar a quebrar o ciclo de pobreza e violência: “Com solidariedade, compaixão e ação, o ciclo de desespero pode ser substituído. E a ação deve ser tomada em primeiro lugar e acima de tudo para as crianças, vítimas sem voz. “Devemos ser suas vozes”, conclui Breton, ”o futuro do Haiti também depende disso, porque as crianças são o futuro.”