Haitiano com a face coberta durante protesto em Porto Príncipe

Haiti: 184 pessoas mortas em Porto Príncipe no último final de semana

Em uma mensagem, os bispos da ilha caribenha propõem como sinal de esperança o iminente Jubileu, que terá início no Haiti, no dia 29 de dezembro. Recordando o tema jubilar “Peregrinos da Esperança”, a mensagem convida os haitianos a tornarem-se “testemunhas da esperança” sem se deixarem desanimar pela dramática situação do país.

Segundo o Alto Comissário da ONU para o Haiti, Volker Türk, somente em Porto Príncipe foram mortas 184 pessoas no último final de semana. "Somente no fim de semana passado, pelo menos 184 pessoas foram mortas na violência orquestrada pelo líder de uma poderosa gangue na capital haitiana, Porto Príncipe, no bairro de Cité-Soleil", afirmou Türk, sem acrescentar mais detalhes, mas sublinhando que "estes últimos assassinatos elevam o número de mortos no Haiti este ano para inacreditáveis 5.000." Anteriormente, a Rede Nacional de Defesa dos Direitos Humanos (Réseau National de Défense des Droits Humains RNDDH) havia anunciado que pelo menos 100 praticantes de vodu haviam sido mortos por ordem de Monel Felix, chefe de uma gangue local, acreditando que o vodu era o responsável pela doença de seu filho, falecido em 7 de dezembro. Prescisamente no início deste mês de dezembro, os bispos haitianos lançaram um novo apelo pelo fim da violência por parte dos bandos armados que colocaram o país de joelhos. "Deixemos de alimentar esta violência cega que arruína diariamente a nossa sociedade", escrevem os prelados na mensagem publicada no final da 142ª Assembleia Plenária. Dirigindo-se aos membros das gangues, os bispos haitianos pedem para que "parem com esses atos atrozes. Estes não fazem bem para o país, nem para o povo, nem para vocês que os cometem." A mensagem dirige um apelo às autoridades locais e à comunidade internacional para que interrompar o tráfico de armas que chega ao Haiti, alimentando a espiral de violência. Os bispos propõem como sinal de esperança o iminente Jubileu, que terá início no Haiti, no dia 29 de dezembro. Recordando o tema jubilar "Peregrinos da Esperança", a mensagem convida os haitianos a tornarem-se "testemunhas da esperança" sem se deixarem desanimar pela dramática situação do país. *Agência Fides