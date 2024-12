Os dias de acerto de contas na Geórgia

Em 29 de dezembro chega ao fim o mandato da presidente Salome Zurabišvili. Ela apoia os protestos contra a fraude nas eleições vencidas pelo Sonho Georgiano, que “congelou” o projeto de integração com a Europa. Ela pede a convocação de novas eleições, enquanto o primeiro-ministro Iraklij Kobakhidze ameaça abrir um processo criminal contra ele.

Em 29 de dezembro, quase na véspera do novo ano, a presidente cessante da Geórgia, Salome Zurabišvili, conclui o seu mandato e deverá entregar o palácio Orbeliani em Tbilisi ao seu sucessor Mikhail Kavelašvili, o ex-futebolista eleito pelo comitê controlado pelo partido do Sonho Georgiano.

Considerando, no entanto, como ilegítima a sua nomeação e os resultados das eleições políticas, Zurabišvili pediu ao governo que convocasse novas eleições para aquela data, fazendo essa declaração perante os manifestantes que continuam a encher as praças e ruas da capital, e não só.

No seu pronunciamento, a presidente afirmou que “os protestos estão entrando numa nova fase”, e que a crise política do país só pode ser resolvida voltando a dar a palavra ao povo sem trapaças e falsificações.

O primeiro-ministro Irakli Kobakhidze ameaçou Zurabišvili com a abertura de um processo criminal por abuso de poder ao anunciar novas eleições e por se recusar a deixar o palácio presidencial, acrescentando que “ninguém quer mandar para a prisão a presidente de 72 anos”, pelo que confia no seu “bom senso”, mas ela própria respondeu que “não tem medo de acabar atrás das grades”, sem esclarecer o que exatamente o que pretende fazer se o governo não atender aos seus apelos.

A presidente georgiana Salome Zourabichvili discursa no Parlamento Europeu em Estrasburgo, França, em 18 de dezembro de 2024. EPA/RONALD WITTEK

Os protestos contra as declarações dos representantes do regime no poder para “congelar a integração com a Europa” continuaram ininterruptamente durante mais de três semanas. Nos primeiros dias houve repressão por parte da polícia que dispersou com violência os manifestantes, com centenas de prisões e feridos, mas depois as ações contundentes abrandaram cada vez mais, as manifestações tornaram-se menos intensas e numerosas, e mesmo assim centenas e até milhares de pessoas. reúnem-se todos os dias na central Rustaveli Prospekt. A única ação que tentou perturbar o pronunciamento de Zurabišvili foi a interferência no sistema de áudio, tentando impossibilitar a audição das suas palavras.

A ministro dos Assuntos Estrangeiros, Maka Bočorišvili, também se manifestou contra a presidente, afirmando que “a sua pretensão de novas eleições é desprovida de qualquer legitimidade ou fundamento”, e que a “Salome Zurabišvili não interessam as bases legais e constitucionais, quando se trata de agir contra os interesses do seu próprio povo." A presidente respondeu convidando-a para visitar o palácio Orbeliani juntamente com o patrono do Sonho Georgiano, a oligarca Bidzina Ivanišvili, e "todos aqueles que se preocupam com a existência de um futuro positivo para a Geórgia".

A presidente cessante da Geórgia, Salome Zourabichvili, participa de um protesto em frente ao Parlamento Georgiano em Tbilisi, Geórgia, 22 de dezembro de 2024. Os legisladores georgianos elegeram Mikheil Kavelashvili como o novo presidente do país em uma votação parlamentar controversa em 14 de dezembro que gerou acusações de ilegitimidade e protestos. A presidente cessante da Geórgia, Salome Zourabichvili, condenou a nomeação de Kavelashvili como "ilegítima" e declarou-se a única representante legítima do poder no país. EPA/DAVID MDZINARISHVILI

A própria Zurabišvili anunciou a decisão do Conselho Europeu de revogar o regime de vistos de entrada para os georgianos detentores de passaportes diplomáticos, uma limitação “que não diz respeito a todos os outros cidadãos da Geórgia”. Os Estados Unidos também aumentam a lista de pessoas sancionadas, incluindo o ministro do Interior georgiano, Vakhtang Gomelauri, e vários representantes das estruturas da força pública, suscitando protestos do Sonho Georgiano que grita contra um "complô mundial", aguardando um relaxamento das relações após o início do mandato de Donald Trump.

No crescente temor de uma possível guerra civil, muitos olham para a Igreja Ortodoxa georgiana, que atuou como mediadora nos confrontos entre as diferentes facções no início da década de 1990. O Patriarca Ilja II, de quase 92 anos, convidou todos os sacerdotes antes das eleições a "absterem-se de quaisquer declarações ligadas à política", tentando manter a neutralidade absoluta, mas as posições de vários clérigos tendem claramente para o regime no poder, especialmente na “luta contra a ideologia LGBT” e na resistência à integração europeia.

Agora o patriarca convidou todas as partes “a chegar a um diálogo construtivo, para evitar processos incontroláveis ​​na sociedade”, e felicitando os vencedores das eleições convidou todos, mesmo a oposição, a “criar uma autêntica sinergia para o bem do país”.

Alguns manifestantes exibem cartazes provocatórios, convidando o patriarca a aparecer na praça para afirmar a sua autoridade moral perante “aqueles que violam a vontade do povo”, mas Ilja II respondeu que “devemos confiar na vontade de Deus”.

*Por Vladimir Rozanskij - Asianews

Um apoiador da oposição georgiana segura a bandeira georgiana durante um protesto em frente ao Parlamento georgiano em Tbilisi, Geórgia, 22 de dezembro de 2024. EPA/DAVID MDZINARISHVILI