Faixa de Gaza: CNR, “quase um milhão de palestinos sem abrigo para o inverno"

“Centenas de milhares de famílias deslocadas estão suportando o frio e a chuva do inverno sem proteção significativa. A repetida recusa das autoridades israelenses em fornecer materiais essenciais para abrigos nos impede de ampliar nossa resposta para construir abrigos de emergência que possam suportar as condições de inverno de Gaza”: denuncia o Conselho Norueguês para Refugiados (CNR), que conduz o projeto “Shelter Cluster” na Palestina

Cerca de um milhão de palestinos estão sem abrigo e expostos ao frio neste inverno: a denúncia é do Conselho Norueguês para Refugiados (CNR), que conduz o projeto “Shelter Cluster” na Palestina.

Em setembro passado, o referido Conselho estimou em 2.000 o número de caminhões de tendas necessários para atender às necessidades dos deslocados de Gaza, calculado com base em 1,13 milhão de pessoas.

Em novembro, aponta o Conselho norueguês, apenas 285.000 deslocados internos haviam recebido materiais de abrigo essenciais. Os estoques limitados de tendas e kits de vedação, que incluem lonas, lonas plásticas, cordas e fitas adesivas, eram insuficientes para atender às enormes necessidades.

Os repetidos deslocamentos forçam as famílias palestinas a deixar para trás materiais essenciais de abrigo, muitas vezes fugindo apenas com o que podem carregar (AFP)

Situação crescente de penúria na Faixa de Gaza

Desde o início de outubro, a ofensiva e o cerco de Israel no norte de Gaza desalojaram mais 100.000 palestinos, e um total de 945.000 pessoas precisam agora de assistência para abrigo.

A entrada de materiais de abrigo em Gaza, explica o Conselho, diminuiu, pois a prioridade foi dada à farinha, essencial para combater a crescente penúria, que chega pelo Portão 96, ao longo da Fence Road, a rota mais segura para os comboios de ajuda.

O Conselho Norueguês para Refugiados pede que “os governos doadores pressionem Israel para permitir a entrada de materiais impermeáveis e garantir o acesso seguro a fim de que os agentes humanitários cheguem até os palestinos vulneráveis em toda a Faixa de Gaza”.

Enfrentar a crise de abrigos

“Recebemos apenas uma fração da ajuda necessária para enfrentar a crise de abrigos”, disse Jeroen Quanjer, presidente da Shelter Cluster na Palestina. “Centenas de milhares de famílias deslocadas estão suportando o frio e a chuva do inverno sem proteção significativa. A repetida recusa das autoridades israelenses em fornecer materiais essenciais para abrigos nos impede de ampliar nossa resposta para construir abrigos de emergência que possam suportar as condições de inverno de Gaza.”

Uma tempestade de inverno no final de novembro inundou locais de deslocados internos, destruindo tendas e abrigos improvisados e forçando muitas famílias a se mudarem. Pelo menos 101 locais de deslocados internos ao sul de Wadi Gaza, onde vivem 450.720 palestinos, estão sujeitos a inundações.

Os repetidos deslocamentos forçaram as famílias a deixar para trás materiais essenciais de abrigo, muitas vezes fugindo apenas com o que podiam carregar. Muitas tendas e suprimentos fornecidos por agências humanitárias no ano passado agora estão inutilizáveis devido ao desgaste.

