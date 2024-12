EBU: Rádio e TV europeias se reúnem em Lausanne para a Assembleia Geral

A organização europeia de serviço público de radiodifusão votará na renovação de seu Conselho de Administração. O foco da Assembleia Geral da EBU será a inteligência artificial e a autonomia da mídia pública em contextos políticos e econômicos difíceis. O evento também contará com a presença da Rádio Vaticano, membro fundador da EBU.

Vatican News

A 93ª Assembleia Geral da União Europeia de Radiodifusão (EBU) começa, na quinta-feira (05/12), no Centro de Conferências Millennium em Lausanne, Suíça. Durante o evento de dois dias, os delegados das estações de rádio e TV de serviço público da Europa discutirão uma série de questões importantes de governança, incluindo a eleição de nove membros do Conselho Executivo para 2025-2026. Eles também apresentarão o EBU Compass, um projeto estratégico desenvolvido graças às contribuições coletadas durante a sessão de verão da Assembleia Geral - realizada em julho passado em Limassol, Chipre - para salvaguardar a autonomia da mídia pública diante de pressões políticas e outras que comprometem sua missão.

O evento de dois dias em Lausanne coincidirá com a segunda edição da AI Summit, dedicada à inteligência artificial, que ocorrerá inteiramente no dia 6 de dezembro. A manhã será aberta a todos os membros da EBU, enquanto os delegados da Assembleia Geral serão convidados a participar de toda a programação, mesmo após o encerramento oficial ao meio-dia. Mais de 400 pessoas de 44 nacionalidades participarão da Cúpula. Entre os palestrantes estarão: o diretor-geral da WIPO, a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, Daren Tang; o chefe das divisões de Telco e Mídia da Microsoft na Europa e no Oriente Médio, Federico Suria; e o ensaísta e historiador especialista em novas tecnologias, Yuval Noah Harari.

A Rádio Vaticano, membro fundador da EBU, também estará presente na Assembleia Geral por meio de Alessandro Gisotti, vice-diretor editorial do Dicastério para a Comunicação. A participação da emissora pontifícia ressalta a importância da colaboração entre a mídia tradicional e as inovações tecnológicas no contexto internacional, ainda mais relevante alguns dias antes do início de um grande evento mundial como o Jubileu, que atrairá a atenção de todas as principais redes associadas à EBU.

A União Europeia de Radiodifusão é a principal associação de mídia de serviço público do mundo, com sede em Genebra, reunindo 112 emissoras públicas em 56 países, além de 31 parceiros associados. Fundada em 1950, a organização promove a cooperação entre seus membros, apoiando especialmente a produção e a distribuição de conteúdo de alta qualidade e o progresso tecnológico no setor de radiodifusão.