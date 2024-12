Dia Mundial da luta contra a AIDS, Unicef: ainda há muitas crianças em risco

Celebramos neste 1º de dezembro, o Dia Mundial da luta contra a AIDS para aumentar a conscientização sobre a epidemia mundial causada pela disseminação do vírus HIV. O Fundo das Nações Unidas para a Infância denuncia que um quarto das crianças com menos de 14 anos em países da Europa e da Ásia Central não recebe antirretrovirais que salvam vidas e, nas mesmas áreas, 760 crianças morreram de causas relacionadas à doença em 2023.

Vatican News

“Já avançamos muito na luta contra o HIV/AIDS na Europa e na Ásia Central para permitir que a complacência na prevenção e no tratamento atrapalhe o progresso e coloque a vida das crianças em risco”. Isso foi afirmado em uma nota de imprensa emitida neste 1º de dezembro, por Regina De Dominicis, Diretora do Escritório Regional do Unicef para a Europa e Ásia Central.

Os números mais recentes mostram que um quarto das crianças de 0 a 14 anos que precisam de antirretrovirais em países da Europa e da Ásia Central não recebem esse tratamento que salva vidas. Igualmente preocupante, diz a declaração, é que “a cobertura antirretroviral para crianças diminuiu nos últimos cinco anos, de 83% em 2018 para 73% em 2023. Somente em 2023, estima-se que 760 crianças na região da Europa e Ásia Central morreram de causas relacionadas à AIDS, a maioria - 84% - antes de completar 10 anos”.

Sinais de preocupação e faíscas de esperança

Também estamos vendo sinais preocupantes de um enfraquecimento dos esforços para garantir a prevenção do HIV/AIDS entre crianças e adolescentes em toda a região, principalmente entre as meninas. Em média, 20 crianças e adolescentes contraíram HIV todos os dias em 2023, quase três quartos dos quais eram meninas.

Embora a cobertura de tratamento para crianças e os esforços de prevenção entre meninas adolescentes estejam regredindo, há um forte histórico de saúde pública na Europa e na Ásia Central na prevenção da transmissão vertical do HIV de mãe para filho. A taxa de transmissão do HIV de mãe para filho na região diminuiu mais de cinco vezes em 23 anos, de 28,1% em 2000 para 5,7% em 2023. A disseminação do teste de HIV durante o atendimento pré-natal e a alta cobertura das intervenções de prevenção foram as forças motrizes por trás desse resultado.

Prevenção e sensibilização para conter a epidemia

Devemos agora aplicar o mesmo nível de comprometimento e coordenação para garantir que as crianças e as famílias tenham acesso a cuidados livres de estigma e que todas as crianças e adolescentes possam se beneficiar de serviços abrangentes de prevenção, incluindo testes.

O Unicef trabalha para evitar a disseminação da infecção pelo HIV em países prioritários da região da Europa e Ásia Central. Isso inclui enfrentar barreiras para proteger crianças e jovens da transmissão do HIV e trabalhar com eles para aumentar a conscientização sobre essa questão.

Ainda não chegamos lá. A epidemia de AIDS ainda não acabou. Qualquer desaceleração nos esforços de tratamento e prevenção pode reverter o imenso progresso feito nas últimas décadas e colocar em risco inúmeras vidas.