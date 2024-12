Os conflitos alimentam a renda dos fabricantes de armas

Os dados do relatório Sipri indicam um recorde de 632 bilhões de renda da indústria militar para 2023: "aumento acentuado" para três quartos das 100 principais empresas do setor, com o aumento registado entre o início da invasão russa na Ucrânia em 2022 e o ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro do ano passado.

Giovanni Zavatta – Vatican News

Em 2023, as cem maiores empresas do setor de armamentos e serviços relacionados a militares registraram um aumento de 4,2% nas receitas (quantificadas em 632 bilhões de dólares) em relação ao ano anterior, com fortes aumentos especialmente para os fabricantes sediados na Rússia e no Oriente Médio. O novo relatório do Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo (Sipri), divulgado na segunda-feira, 2 de dezembro, não deixa margem para interpretações: a crescente demanda por armas ligada às guerras na Ucrânia e em Gaza, as tensões na Ásia Oriental e aos programas de rearmamento em outras regiões do mundo tiveram uma resposta imediata na oferta de fabricantes, especialmente os menores, que são mais eficientes no atendimento das solicitações.

Quase três quartos das empresas aumentaram o seu faturamento entre 2022 (a invasão russa da Ucrânia começou em 24 de fevereiro) e 2023 (o ataque terrorista do Hamas a Israel em 7 de outubro). "As rendas registaram um claro aumento em 2023 e esta tendência deverá ser confirmada pelos números de 2024", observou Lorenzo Scarazzato, pesquisador do programa Despesas Militares e Produção de Armas do Sipri: "Entre outras coisas, os dados sobre a renda das cem maiores as empresas produtoras não refletem totalmente a extensão da procura; na verdade, muitas delas lançaram campanhas de contratação, o que sugere que estão otimistas quanto ao volume das próximas vendas."

Seis dos 100 maiores fabricantes de armas estão sediados no Oriente Médio. A sua receita global aumentou 18%, alcançando 19,6 bilhões de dólares. Com o início da guerra em Gaza, as rendas totais de três empresas sediadas em Israel foram de 13,6 bilhões de dólares. Este é o maior faturamento registado pelas empresas israelenses presentes no ranking elaborado pela Sipri. Mas três produtores baseados na Turquia também viram as suas receitas crescerem 24%, alcançando 6 bilhões de dólares, beneficiando das exportações estimuladas pelo conflito na Ucrânia e pelo objetivo do governo de tornar a Turquia independente na produção de armas. "Os grandes fabricantes do Oriente Médio viram o seu número multiplicar-se e as atividades atingirão níveis sem precedentes", confirma Diego Lopes da Silva, pesquisador-chefe do Sipri: "Em particular, as empresas israelenses de fabricação de armas estão registrando numerosas outras encomendas precisamente porque Gaza continua sob ataque."

O mesmo vale para a Rússia. As receitas combinadas das duas maiores empresas aumentaram 40%, alcançando 25,5 bilhões de dólares. Isto deve-se quase inteiramente ao faturamento de 49% registado pela Rostec, a holding estatal que controla muitas empresas do setor. Embora em alguns casos não existam dados oficiais, os analistas acreditam que a produção de novos equipamentos militares atingiu níveis recordes e o arsenal existente na Rússia beneficiou de uma renovação e modernização, especialmente no que diz respeito a aviões de combate, helicópteros, drones, tanques, munições e mísseis.

Indo mais detalhadamente, o relatório mostra que a receita das 41 principais empresas sediadas nos Estados Unidos chega a 317 bilhões de dólares, ou seja, metade do faturamento total das cem maiores (+2,5% em relação a 2022). Surpreendentemente, a Lockheed Martin e a Rtx, as duas maiores empresas de armamentos do mundo, estão em baixa nas vendas. Mas há uma explicação: “Grandes empresas como a Lockheed Martin e a Rtx, que produzem uma grande variedade de armas, geralmente dependem de cadeias de suprimentos complexas e de vários níveis. Isso as tornou vulneráveis e menos preparadas para atender à demanda”, explicou Nan Tian, diretor do Programa de Despesas Militares e Produção de Armas, especialmente nos setores aeronáutico e de mísseis’.

Os números crescem na Ásia e na Oceania (+5,7% no geral), com aumentos especialmente na Coreia do Sul e no Japão. No que diz respeito à Europa, os dados totais sobre o faturamento das 27 maiores empresas de armamento falam de um aumento mínimo (0,2%) entre 2022 e 2023; trabalham principalmente as fábricas de munição, artilharia, acessórios, tanques e sistemas de defesa aérea e terrestre.