Conferências na Região Amazônica sobre Bioética Personalista

A missão na Região Amazônica foi mais do que uma jornada acadêmica; foi um mergulho profundo nos desafios e na beleza singular desta floresta tropical

Durante uma missão marcante, o biólogo, professor e especialista em Bioética, Êndel Alves, diretor acadêmico do Instituto Pius, que oferece no Brasil a única pós-graduação em Bioética Personalista, realizou uma série de conferências em estados da Região Amazônica, passando pelas cidades de Belém (Pará), Manaus e Apuí (Amazonas), Porto Velho (Rondônia) e Macapá (Amapá).

As comunidades locais tiveram a oportunidade de se atualizarem das discussões sobre a dignidade da vida humana desde o início com a concepção e de como a Bioética Personalista tem um papel fundamental na construção de uma sociedade que acolha a vida em todas as suas etapas e que defenda os mais vulneráveis.

Diversos eventos foram organizados, nos quais participaram o professor Êndel Alves, que enriqueceu o público com sua expertise em temas relacionados à “Vida e Família”, apresentando abordagens incisivas e fundamentadas, lançando luz sobre os desafios éticos e morais enfrentados na sociedade contemporânea, como resposta ao apelo do Papa Francisco “Por uma resposta cristã aos desafios da bioética” (Vídeo da Rede Mundial de Oração do Papa, 8 mar. 2022).

Enfrentando distâncias e desafios logísticos, a missão do professor Êndel Alves trouxe à luz a urgência de um olhar compassivo e científico sobre questões bioéticas, como o aborto e o cuidado com os vulneráveis. Suas falas, embasadas tanto pela ciência quanto pela fé, ecoaram a proposta de “ouvir a voz do embrião” através da ciência, pois a defesa e a promoção da vida marcam a Nova Evangelização, tarefa e responsabilidade de todos.

Com um programa rico em conteúdos formativos e inspiradores, a participação do professor, com aulas magnas altamente esclarecedoras, reafirmou o compromisso de promover a sacralidade da vida, desde a concepção até a morte natural, unindo fé e ciência em um diálogo ético aplicado e transformador.

(1) Belém, capital do estado do Pará (PA), realizou 3 conferências. (Responsáveis gerais: Pe. Idamor Mota Jr., Luciana e Carvalho, assessor eclessial e coordenadores da Pastoral Familiar do Regional Norte 2).

(2) Manaus, capital do estado do Amazonas (AM), realizou 2 conferências. (Responsáveis gerais: Danielle Santos, da Comunidade Católica Hosana, e Silmara Oliveira, da Comunidade Católica Hallel).

(3) Apuí, município no estado do Amazonas (AM), em uma área remota da Floresta Amazônica integrada à Amazônia Meridional, realizou 4 conferências. (Responsáveis: Pe. Elismael Ferreira, Pe. Jovezon Vinhorque e Carla Kramer).

(4) Porto Velho, capital do estado de Rondônia (RO), realizou 2 conferências. (Responsáveis gerais: Nadya Machado, Wanny e Edlene Bach, coordenadora arquidiocesana da Pastoral Familiar em Porto Velho).

(5) Macapá, capital do estado do Amapá (AP), realizou 4 conferências. (Responsáveis gerais: Pe. Rosiélson Vilhena da Diocese de Macapá e Fátima Gomes, coordenadora diocesana da Pastoral Familiar em Macapá).

A missão também antecipa o início da segunda turma do Programa de Pós-Graduação em Bioética, do Instituto Pius, cujas inscrições já estão abertas. [https://instituto.pius.com.br], em parceria com a Instituição Pontifícia Ateneu Pontifício Regina Apostolorum - APRA, de Roma.