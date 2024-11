Ucrânia: Unicef ajuda 700 escolas para o inverno

A partir de novembro, as escolas do país do Leste Europeu receberão apoio financeiro da agência da ONU no valor de cerca de 4,5 milhões de euros para fornecer aquecimento, eletricidade, novas instalações e equipamentos.

As imagens simbólicas dos invernos de guerra são os rastros de veículos blindados na lama, as casas destruídas por mísseis com a neve cobrindo parte do horror sob uma mortalha deplorável, a respiração condensada de mulheres e homens que precisam sobreviver no frio congelante, com ou sem uniformes. Mas, por trás dos clichês bons para a guerra na TV, há a aglomeração dessas existências resilientes sem holofotes, especialmente a vida daqueles que, por mais de dois anos e meio, deixaram de ir à escola e brincar nos jardins com os amigos para ficarem trancados em salas de aula com bunkers e o hábito de assistir às aulas em meio às sirenes de alarmes e às explosões de bombas.

Os objetivos das ajudas

É para eles, os pequenos, que agora precisam enfrentar os rigores de um frio terrível, que o Unicef decidiu se mobilizar, alocando 203,35 milhões de hryvnias ucranianas (cerca de 4,5 milhões de euros) para serem distribuídas entre 700 escolas. Os fundos chegarão a partir de novembro deste ano, fornecidos pelo Ministério Federal Alemão de Cooperação Econômica e Desenvolvimento por meio do Banco Alemão de Desenvolvimento (KFW). O dinheiro será usado para fornecer aquecimento, isolamento, substituição de janelas e portas, compra, instalação e reparo de equipamentos de geração de eletricidade e calor, reparação de infraestrutura - tubulações de água, esgoto, instalações, cantinas - transporte e armazenamento de equipamentos, materiais e combustível.

Distribuição equitativa de recursos

“Toda criança merece um lugar seguro e acolhedor para aprender, mesmo em tempos de guerra e durante os difíceis meses de inverno”, disse John Marks, representante adjunto da agência da ONU para operações na Ucrânia. “Esse apoio financeiro ajudará as escolas a se prepararem melhor para a temporada de inverno, garantindo que os alunos possam continuar seus estudos sem interrupção”. Nosso objetivo, acrescentou Marks, é “trazer um senso de estabilidade e normalidade” para as vidas dos mais jovens, melhorando os locais de educação. O escopo da atenção, disse a vice-ministra ucraniana de Educação e Ciência, Nadiia Kuzmychova, foi o mais amplo possível para “apoiar não apenas as maiores comunidades, mas também as menores localidades”, portanto, com “uma distribuição de recursos mais equitativa e geograficamente diversificada”.