Ucrânia, a grande incerteza sobre os números do conflito

Estima-se que haja centenas de milhares de mortos e quase onze milhões de desabrigados

Guglielmo Gallone – Vatican News

Por trás dos mil dias que se passaram desde o início da guerra na Ucrânia, há muitos números, capazes de ditar o tempo e de dilacerar o espaço no qual ocorre um conflito, capazes de destruir vidas e despedaçar sonhos. Geralmente são números ocultos, porque a guerra também é travada com informações. Em primeiro lugar, há o número mais difícil de estimar porque é o mais oculto: o número de vítimas. Em setembro, o The Wall Street Journal, citando fontes de inteligência, escreveu que [1] cerca de um milhão de ucranianos e russos foram mortos ou feridos desde 24 de fevereiro de 2022. A maioria soldados, de ambos os lados, seguidos por civis ucranianos. No mesmo mês, a BBC e o site independente Mediazona rastrearam [2] os obituários de 70.000 combatentes russos mortos na Ucrânia - 20% eram voluntários. Os números fornecidos pelo The Wall Street Journal parecem estar de acordo com o que foi declarado um ano antes - em agosto de 2023 - pelo The New York Times, segundo o qual a guerra já havia causado cerca de 500.000 vítimas [3].

Por outro lado, um número sobre o qual há consenso, graças principalmente ao papel da agência de refugiados da ONU (ACNUR), diz respeito às pessoas deslocadas [4]: 6,7 milhões de ucranianos buscaram refúgio fora do país, enquanto há quase 4 milhões de pessoas deslocadas internamente. Quando se considera que, em agosto, um único ataque resultou na morte de 184 civis e no ferimento de 856, compreende-se como a fuga pode ser a única solução para essas pessoas [5].

Também porque as infraestruturas não estão isentas de operações militares. Os bombardeios danificaram 3.798 escolas e, dessas, 356 foram destruídas [6]. Em mais de dois anos, 1.619 instalações de saúde foram danificadas e outras 214 foram destruídas - entre as mais atingidas estão as do oblast de Kharkiv, Donetsk, Mykolaiv, Kyiv, Kherson e Zaporizhzhia [7].

A guerra já afetou 20% das áreas protegidas na Ucrânia, onde o exército russo ocupou oito reservas naturais e dez parques nacionais. A detonação de bombas, mísseis e outros explosivos prejudica o crescimento das plantas em cerca de 5 a 10% [8]. A qualidade do ar também é afetada por atividades como o uso de veículos, aeronaves, drones e combustíveis fósseis, que aumentam as emissões de gases de efeito estufa e poluentes como amônia, monóxido de carbono, dióxido de enxofre e óxidos de nitrogênio [9].

Tudo isso tem um impacto sobre a economia nacional ucraniana, que historicamente se baseia na agricultura. Até poucos anos atrás, considerada o “celeiro do mundo” por exportar 20% do trigo e 45% do óleo de girassol para todo o mundo, hoje Kiev - em parte devido ao bombardeio dos portos no Mar Negro - perdeu quase toda a sua força comercial. E os efeitos sobre os preços dos alimentos têm sido consideráveis, alimentando a inflação na Europa e minando as cadeias alimentares nos países africanos [10]. Além disso, devido à escassez de eletricidade, a Ucrânia começou a desmontar suas usinas térmicas para obter peças para consertar outras usinas.

E a economia nacional está sofrendo com isso. Em setembro, a inflação saltou para 8,6% (+1,5% mês a mês) devido ao aumento dos preços dos alimentos, ao aumento das despesas de produção e à pressão contínua da depreciação da moeda nacional. Embora o país esteja despovoando, a taxa de desemprego em outubro continua acima de 15% e o indicador de pobreza - ou seja, pessoas forçadas a economizar em alimentos - está em 20%. Apesar disso, a receita do orçamento do Estado ucraniano tem sido usada para financiar a defesa. As despesas civis, por outro lado, foram atendidas por meio de ajuda externa [11].

Números por trás dos quais se escondem histórias, histórias por trás das quais se escondem pessoas, que contam a trágica humanidade do ato mais desumano que pode existir, a guerra.

NOTAS

[1] Pancevski B., «One Million Are Now Dead or Injured in the Russia-Ukraine War», The Wall Street Journal, 17/9/2024.

[2] Ivshina O., «Volunteers dying as Russia’s war dead tops 70,000», BBC, 20/9/2024.

[3] Cooper H., Gibbons-Neff T., Schmitt E., Barnes J. E., «Troop Deaths and Injuries in Ukraine War Near 500,000, U.S. Officials Say», The New York Times, 18/8/2023.

[4] UNHCR, «1,000 days of full-scale war on Ukraine: UNHCR’s deputy chief urges solidarity with innocent victims», 12/11/2024.

[5] United Nations Human Rights, «Ukraine: protections of civilians in armed conflict – august 2024 update», 6/9/2024.

[6] DW News, «В Україні повністю зруйновано 365 закладів освіти – Лубінець», 02/09/2024.

[7] Fonti raccolte dal ministero della Salute ucraino: «Втрати медичної системи за понад два роки війни: 1833 об’єкти медзакладів пошкоджені або зруйновані вщент», 24/06/2024.

[8] Cfr. Filho W. L., Eustachio J., Fedoruk M., Lisovska T., «War in Ukraine: an overview of environmental impacts and consequences for human health», Frontiers in Sustainable Resource Management, 19/7/2024.

[9] Cfr. Mehrabi M., Scaioni M., Previtali M., «Air quality monitoring in Ukraine during 2022 military conflict using Sentinel -5p imagery», Air Qual Atmos Health 17, 931-952 (2024).

[10] Cfr. Filho W. L, Fedoruk M., Eustachio J. et al., «How the war in Ukraine affects food security», Foods 2023, 12, 3996.

[11] Dati reperiti dallo Ukraine War Economy Tracker del Centre for Economic Strategy, ultimo aggiornamento 4/11/2024.