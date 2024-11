Correios do Vaticano e da Itália lançam selo dedicado à paz

É a nova emissão conjunta em vista do aniversário de 25 anos da “Fundação Veneza pela Busca da Paz”. Uma composição de 100 exemplares recordará algumas frases simbólicas pronunciadas, ao longo dos anos, pelo Papa e pelo presidente da Itália, Sergio Mattarella.

Alvise Sperandio - Vatican News

Um novo selo conjunto entre os Correios da Itália e da Cidade do Vaticano percorrerá o mundo como uma mensagem universal de paz. Também uma pintura, em 100 exemplares, reproduzirá algumas frases simbólicas sobre a paz, escritas em quatro línguas, pronunciadas, ao longo dos anos, pelo Papa Francisco e o Presidente da República italiana, Sergio Mattarella: cópias das obras serão entregues ao Pontífice e o Chefe de Estado da Itália, bem como aos 42 vencedores do Prêmio Nobel da Paz, ainda vivos. Estes últimos são convidados a participar de uma reunião, na próxima primavera europeia, para lançar um apelo forte e unânime pela paz, a partir da cidade de Veneza.

Eis algumas iniciativas para celebrar o 25º aniversário da Fundação Veneza pela Busca da Paz (FVIP), fundada em 3 de novembro de 1999. A organização é presidida, desde o ano passado, por Antônio Silvio Calò, docente de filosofia em um Liceu de Treviso, que, teve uma história familiar significativa de acolhimento aos migrantes, que remonta a 2015: após um trágico naufrágio em Lampedusa, sul da Itália, ele, sua esposa e quatro filhos decidiram acolher alguns jovens migrantes em sua casa. Este tema de hospitalidade, que permaneceu em seu coração, agora converge para outro mais amplo da paz.

A emissão conjunta do selo comemorativo foi apresentada, oficialmente, na última quinta-feira, em Roma, na sede da Associação da Imprensa Estrangeira na Itália. A iniciativa é apoiada pela Secretaria de Estado do Vaticano e pelo Ministério do Made in Italy. O selo, - segundo o Serviço de Correios e Filatelia da Direção de Telecomunicações e Sistemas de Informação do Vaticano, que trabalhou em estreito contato com o Instituto Poligráfico e Monetário do Estado Italiano – consiste na reprodução de um antigo mapa da cidade de Veneza, onde se destaca uma pomba estilizada, logotipo da Fundação. Seu perfil retoma também a forma da gôndola veneziana, com o chamado "ferro de proa", composto por sete dentes, que representam o chapéu do Doge e os bairros de Veneza. A cor amaranto utilizada é uma referência a mais à cidade de Veneza, inspirada na bandeira de São Marcos, símbolo tradicional da cidade.

Logo, trata-se de um pequeno ícone, como uma semente, que produz bons frutos de Veneza, cidade-ponte às margens do Mediterrâneo, encruzilhada de culturas, religiões e tradições; trata-se ainda de uma exposição filatélica itinerante por todo o território nacional, que contribuirá para transmitir o apelo à harmonia.

Há 25 anos, a Fundação prossegue seu objetivo de educar e formar um espírito construtivo, para que cada pessoa possa sentir-se protagonista e testemunha da paz, a partir da defesa dos direitos individuais e dos povos.

Antônio Caló acrescenta ainda: “O tema da paz, infelizmente, continua sendo ainda o ‘tema’ da atualidade. No contexto histórico, os tambores de guerra ribombam, há muito tempo, por todos os cantos do nosso planeta. Por isso, tentamos criar outras iniciativas, em torno da questão do selo, capaz ribombar músicas diferentes... Precisamos da força de uma narrativa diferente e de uma ‘terapia de choque’, para começar a deter o vírus da guerra, que se apodera, cada vez mais, da alma do homem. Como tantos cientistas profetizam há muito tempo, ‘não haverá uma quarta guerra mundial, porque, com a terceira, a humanidade correrá o risco de desaparecer. Estamos esticando demais a corda; assim, ela poderá romper muito em breve".

O calendário dos eventos comemorativos foi inaugurado com a conferência intitulada “Pensar e praticar a paz a partir do Mediterrâneo”, no último dia 26 de outubro, em colaboração com o Instituto de Estudos Ecumênicos São Bernardino. A seguir, no dia 6 de novembro, o filósofo Massimo Cacciari pronunciou uma ‘lectio magistralis’ sobre a ontologia da paz.

Outras iniciativas estão previstas para o próximo ano, como a apresentação do livro “Água e alimentos, diretamente ao coração da Paz”, pelo Comitê científico da Fundação, coordenado pela professora universitária e presidente honorária, Laura Picchio Forlati; dia 10 de dezembro, data histórica da “Declaração Universal dos Direitos Humanos”, haverá uma corrida de revezamento simbólica sobre as Dolomitas, onde os jovens pedirão uma trégua olímpica às guerras, em vista dos Jogos de Inverno Milão-Cortina de 2026.