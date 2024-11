Polônia: detentos sobre o novo programa de lições: “deram-me alguma esperança”

“É como se alguém tivesse me dado alguma esperança de que eu não sou completamente corrupto e mau”, disse Michał, um dos detentos da prisão de Lublin, depois de assistir à primeira lição do novo curso ‘Lições Abertas na Prisão’. O programa, organizado pela Universidade Católica João Paulo II de Lublin (KUL), tem como objetivo aproximar o conhecimento e a reflexão a todos os detentos, independentemente de suas formações.

Padre Paweł Rytel-Andrianik, Monika Stojowska

Humanidade na sala de aula da prisão

Durante o encontro de abertura, em 27 de novembro, o prof. Józef Fert, historiador da literatura, fez referência ao trabalho de Cyprian Kamil Norwid, incentivando a reflexão sobre a liberdade do espírito. No entanto, foram as vozes dos participantes que soaram mais alto. “Não entendi tudo, mas quero abrir minha cabeça e meu coração às boas palavras”, disse Kazimierz, que está cumprindo uma sentença de dois anos. “Agradeço o fato de essas pessoas da universidade nos tratarem com respeito. Eles não perguntam o que você fez para estar aqui. Não há medo nelas.”

Para muitos prisioneiros, como Michał, as palestras não são apenas uma oportunidade de entrar em contato com a ciência, mas também um incentivo para o desenvolvimento pessoal. “Não tenho um diploma de ensino médio, mas talvez eu o terei. Hoje fiquei impressionado quando senti que poderia usar meu tempo na prisão e não ficar deprimido por causa da situação em que me encontro”, acrescentou o jovem.

A ideia de liberdade na prática

O evento foi possível graças a mais de 11 anos de cooperação entre a KUL e o Centro de Detenção de Lublin. Até agora, a universidade conduziu estudos no campo da ciência da família, mas as “Lições Abertas na Prisão” abrangerão um grupo muito maior de detentos. No futuro, o curso abrangerá tópicos de filosofia, ciências exatas e humanas.

“A humanidade está em cada um de nós. Ela deveria ser descoberta, cultivada e desenvolvida”, enfatizou o rev. prof. Mirosław Kalinowski, Reitor da KUL, acrescentando que o programa será implementado sistematicamente em cooperação com representantes de outras universidades.

No final do primeiro encontro, o reitor da KUL lembrou que a verdadeira liberdade começa com uma transformação interior. “Queremos mostrar aos ouvintes que a liberdade está dentro de nós e que nós decidimos como lidar com ela. O que estamos fazendo aqui é o início de uma viagem que vale a pena continuar mesmo quando eles retornarem à liberdade.”