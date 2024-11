Novembro azul destaca a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata

Novembro é o mês dedicado à conscientização sobre o câncer de próstata, o segundo tipo de câncer mais frequente entre os homens. A campanha Novembro Azul busca alertar sobre a importância do diagnóstico precoce e dos cuidados com a saúde masculina, destacando fatores de risco e medidas preventivas. Estima-se que um homem morra a cada 38 minutos no Brasil devido à doença, reforçando a urgência dessa mobilização.

Rafaella Ramos - Vatican News



No mês de novembro, intensificam-se as campanhas de conscientização sobre o câncer de próstata, doença que ocupa o segundo lugar entre os tipos de câncer mais comuns entre homens brasileiros. Conhecida como Novembro Azul, essa iniciativa busca informar a população masculina sobre os riscos, sintomas e, principalmente, a importância do diagnóstico precoce dessa condição. Segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), estima-se que um homem morra a cada 38 minutos no Brasil em decorrência dessa doença.

A próstata, glândula do sistema reprodutor masculino localizada abaixo da bexiga, tem função essencial na produção do esperma. O câncer de próstata, no entanto, apresenta-se silencioso em seus estágios iniciais, o que dificulta a detecção precoce e aumenta a taxa de mortalidade. Os sintomas costumam surgir em fases avançadas, como dores ósseas, dificuldades e dores ao urinar, além da presença de sangue na urina ou no sêmen. Homens com histórico familiar de câncer de próstata, negros e obesos enfrentam um risco mais elevado de desenvolver a doença.

De acordo com o Ministério da Saúde do Brasil, a prevenção do câncer de próstata passa pela realização de exames periódicos, recomendados principalmente para homens a partir dos 45 anos que possuam fatores de risco, e para os demais a partir dos 50 anos. O exame de PSA e o toque retal são fundamentais para identificar alterações na glândula e possibilitar um diagnóstico precoce. Dados indicam que até 20% dos casos de câncer de próstata são identificados exclusivamente pelo toque retal, ressaltando a importância da consulta regular ao urologista.

Além de informar sobre os riscos do câncer de próstata, a campanha Novembro Azul incentiva práticas saudáveis que contribuem para a redução dos riscos de doenças crônicas. Manter um peso adequado, praticar atividade física, adotar uma alimentação balanceada e evitar o consumo de álcool e cigarro são medidas que beneficiam a saúde de forma ampla. É importante reforçar que, diante de qualquer sintoma suspeito, é fundamental buscar orientação médica para garantir o diagnóstico precoce e aumentar as chances de cura.