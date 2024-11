Nova vitória de Trump nas eleições presidenciais dos EUA

Na maratona eleitoral estadunidense, o ex-presidente derrotou Kamala Harris, reconquistando a Casa Branca após assumir o cargo entre 2017 e 2021.

Paola Simonetti – Vatican News

Donald Trump é mais uma vez presidente dos Estados Unidos, o 47º. A proclamação como vencedor foi lançada primeiramente pelo canal de televisão americano Fox News horas atrás, a oficialidade veio após a afirmação registrada também no Estado de Wisconsin que o fez ultrapassar a cota de 270 Grandes Eleitores necessária para a investidura. A adversária Kamala Harris venceu em 18 estados.

O discurso aos apoiadores

Em seu discurso de vitória em Palm Beach para seus apoiadores reunidos no centro de convenções, Trump reiterou que cumprirá suas promessas, começando com o corte de impostos e a redução da dívida federal dos EUA. “A tarefa que temos pela frente não será fácil”, acrescentou, “mas colocarei cada grama de energia, espírito e determinação para concluir o trabalho que vocês me confiaram. Será uma nova era de ouro. E acrescentou: “Não iniciarei guerras, mas as interromperei”. Harris havia deixado seu quartel-general durante a noite, depois que os dados esmagadores foram a favor de sua rival”.

Trump rumo ao segundo mandato

Donald Trump, 78 anos, é o primeiro homem a assumir dois mandatos presidenciais não consecutivos e o presidente mais velho a tomar posse. Sua carreira política é considerada um feito sem precedentes, pois conseguiu retornar à Casa Branca passando por dois impeachments, vários julgamentos e duas condenações criminais. Após o ataque ao Capitólio, sua parábola descendente parecia definitiva, abandonada até mesmo por seu partido, que ele conseguiu reconquistar.

A reação da comunidade internacional

Mensagens de congratulações chegaram a Donald Trump de todo o mundo. “Estamos prontos para trabalhar juntos, como temos conseguido fazer há quatro anos. Por mais paz e prosperidade”, escreveu o presidente francês, Emmanuel Macron, no X. Por sua vez, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, chamou a vitória de Trump de “o maior retorno da história”. A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, enviou uma mensagem de disposição para continuar trabalhando em conjunto no que ela descreveu como “uma aliança inabalável, com valores comuns e uma amizade histórica”. Houve também uma mensagem do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que parabenizou Trump por sua “vitória impressionante”, esperando que, como presidente dos EUA, ele “ajude a Ucrânia a alcançar uma paz justa”.