Haiti. Número de crianças recrutadas por grupos armados aumentou 70% num ano

A UNICEF apresentou um balanço negativo da situação no Haiti, nomeadamente no que se refere às crianças. Eis as estimativas preocupantes: o número de crianças recrutadas pelos grupos armados aumentou 70% num ano e, para se ter uma ideia, cerca da metade dos membros dos grupos armados são menores. Além disso, 25% das pessoas deslocadas no país são crianças, e todas elas vivem em condições muito difíceis, expostas a múltiplas ameaças.

Vatican News

O pico sem precedentes, registado entre os segundos trimestres de 2023 e 2024, indica um agravamento da crise de proteção das crianças na ilha das Caraíbas, assolada pela violência. Atualmente, cerca de metade dos membros de grupos armados são menores.

“As crianças do Haiti estão presas num ciclo vicioso, recrutadas para os mesmos grupos armados que alimentam o seu desespero, e o seu número está a aumentar”, disse a Diretora-Geral e Advogada Principal do Comité Permanente Inter-Agências para o Haiti, Catherine Russell. “Essa tendência inaceitável deve ser revertida, garantindo que a segurança e o bem-estar das crianças sejam a prioridade de todas as partes.”

O aumento do recrutamento de crianças por grupos armados tem sido alimentado pela escalada da violência, pela pobreza desenfreada, pela falta de educação e pelo quase colapso das infra-estruturas críticas e dos serviços sociais no Haiti. As crianças são frequentemente forçadas a alistar-se para sustentar as suas famílias ou sob ameaça à sua segurança. Muitas são recrutadas depois de terem sido separadas dos seus tutores, privadas de proteção e da possibilidade de sobreviver.

Entretanto, as crianças que vivem nas áreas cada vez mais reduzidas fora do controlo dos grupos armados são frequentemente vistas com desconfiança e correm o risco de serem rotuladas como espiões ou mesmo mortas por movimentos de vigilantes. Quando desertam ou se recusam a juntar-se à violência, as suas vidas e segurança ficam imediatamente em risco.

“Em muitas zonas do Haiti, as crianças são sujeitas a atrocidades que nenhuma criança deveria ter de experimentar, deixando-as com cicatrizes psicológicas e emocionais que as podem assombrar para toda a vida”, acrescentou Russell. “O caos e o horror tornaram-se parte da vida quotidiana.”

Na capital, Port-au-Prince, 1,2 milhões de crianças vivem sob a ameaça da violência armada. Estima-se que 25% de todos os 703.000 deslocados internos do país - 365.000 crianças - estão atualmente na cidade e vivem em condições muito difíceis, expostos a múltiplas ameaças.

A violência sexual e as violações tornaram-se galopantes no Haiti. De acordo com o Gabinete do Representante Especial do Secretário-Geral para as Crianças e os Conflitos Armados, o número de crianças expostas à violência sexual aumentou dez vezes só este ano.

Em 2024, a UNICEF alcançou mais de 25.000 pessoas com serviços e apoio relacionados com a violência sexual e de género, incluindo a gestão multissectorial de casos, o apoio psicossocial e a sensibilização da comunidade.

Em resposta à crise de proteção das crianças recrutadas por grupos armados ou em risco de recrutamento no Haiti, a UNICEF formou as forças de segurança e as organizações da sociedade civil em medidas de proteção das crianças para salvaguardar os seus direitos.

Para além disso, a UNICEF prestou assistência temporária a crianças anteriormente associadas a grupos armados, oferecendo apoio psicossocial, alimentos e serviços de localização e reunificação de famílias.

A UNICEF insta todas as partes interessadas no Haiti, incluindo as forças de segurança e o governo, a dar prioridade à segurança e proteção de todas as crianças e garantir que sejam tratadas, em primeiro lugar e acima de tudo, como crianças, tomando todas as medidas para evitar mais mortes e ferimentos em crianças, incluindo as que foram recrutadas.

Apoiar a libertação imediata das crianças recrutadas por grupos armados e a sua entrega imediata a agentes civis de proteção das crianças para a sua recuperação e reintegração.

Garantir que os direitos e a proteção de todas as crianças no Haiti estejam no centro de qualquer agenda presente e futura. As crianças devem ser protegidas contra o recrutamento, a violência sexual e outras formas de violência e ter acesso seguro a serviços básicos, incluindo educação, saúde, nutrição e proteção infantil.