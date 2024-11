O Banco Mundial e o desafio de apoiar países frágeis

O presidente do Grupo Banco Mundial, Ajay Banga, explica à mídia do Vaticano a ação da instituição financeira contra a pobreza. O foco é a África, que está em dificuldade do ponto de vista alimentar e sanitário, mas “estamos comprometidos em alcançar 1,5 bilhão de pessoas no mundo até 2030” e grande parte disso está nesse mesmo continente.

Valerio Palombaro - Vatican News

Ajay Banga, um executivo de negócios indiano naturalizado nos Estados Unidos, há 17 meses é presidente do Banco Mundial (World Bank Group), a instituição financeira criada após os acordos de Bretton Woods em 1945 com o objetivo de combater a pobreza e organizar a ajuda aos países em desenvolvimento. Em uma entrevista à mídia do Vaticano antes de sua visita a Roma nestes dias, o presidente Banga descreve o trabalho da instituição sediada em Washington para ser um banco “melhor” e “mais rápido” em um cenário internacional complexo e em constante mudança.

"Uma das primeiras coisas que fizemos”, afirma Banga, "foi expandir a visão do Banco Mundial para considerar os desafios interconectados de fragilidade generalizada, conflito, violência, pandemias e mudança climática, a fim de perceber que todos eles representam desafios nos esforços de combate à pobreza". O Banco Mundial, de acordo com o presidente, está, portanto, reduzindo o tempo que leva para aprovar projetos financiados nos países mais pobres:

“De uma média de 19 meses, passamos para 16 meses e agora estamos buscando uma meta de 12 meses até meados de 2025. Em alguns casos, já estamos muito abaixo disso: recentemente, aprovamos cinco projetos de saúde em outros tantos países africanos em menos de 100 dias e outro semelhante nas ilhas do Pacífico em menos de 10 meses.”

Mas não se trata apenas de uma questão de velocidade. “Estamos progredindo para trabalhar melhor dentro da instituição, entre os diferentes componentes do Banco e com nossos parceiros”, ressalta o presidente, segundo o qual o Banco Mundial agora trabalha em estreita coordenação com bancos multilaterais de desenvolvimento, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Banco Asiático de Desenvolvimento e o Banco Africano de Desenvolvimento.

A perspectiva de emprego aos jovens

O Banco Mundial concluiu recentemente sua reunião anual em Washington, no final de outubro, e uma das prioridades que surgiram foi a criação de empregos para os jovens nos países em desenvolvimento. “Há 1,2 bilhão de jovens vivendo em mercados emergentes que entrarão no mundo do trabalho nos próximos 10 a 15 anos e, ao mesmo tempo, esses mesmos países estão no caminho certo para criar apenas 420 milhões de empregos, portanto, há uma grande lacuna: 800 milhões de jovens”, ressalta Banga, ”que ficariam de fora. Mas as previsões não são um destino selado. Temos que cuidar dos jovens ao longo de sua trajetória e garantir-lhes dignidade, esperança e a perspectiva de um emprego” como parte do desafio geral de "erradicar a pobreza em um planeta habitável".

O Banco Mundial, insiste o presidente, é uma instituição que tem todas as credenciais para tornar possível a criação de empregos. E isso é viável por meio de uma combinação de alavancas públicas e privadas à disposição do Banco em setores decisivos, como educação, saúde e infraestrutura. “Financiamos projetos no valor de 60 a 80 bilhões de dólares todos os anos, todos em países emergentes”, diz Banga, explicando que o Banco Mundial também trabalha além dos aspectos puramente financeiros. “Ele compartilha as melhores práticas e histórias de sucesso sobre como implementar projetos em países em desenvolvimento. E é por isso que criamos as Academias de Conhecimento do Grupo Banco Mundial para funcionários e políticos nos países do projeto, para que eles possam aprender as melhores práticas de outros países. Dessa forma, os governos podem implementar políticas favoráveis às pequenas empresas, por exemplo, na agricultura, sem correr os riscos de um sistema regulatório incerto. Entre 70% e 80% dos empregos em todos os países, incluindo Itália, EUA, China e Índia, são criados por pequenas e médias empresas, e não são gerados pelo setor público, mas pelo setor privado”.

África: 300 milhões de pessoas com luz até 2030

Na entrevista, o presidente do Banco Mundial destaca o foco na África, em particular em cinco setores cruciais para a criação de empregos: infraestrutura, agricultura, saúde, turismo e manufatura. “A África tem insegurança alimentar, mas tem a terra e a água, enquanto a irrigação e a logística são deficientes. Se você produzir alimentos em Uganda e quiser levá-los para Angola, por exemplo, terá que enviá-los em um navio para a China e depois trazê-los de volta, contornando o Cabo da Boa Esperança porque não há estradas e ferrovias”. Outro elemento essencial para o desenvolvimento da África é a eletricidade: “Sem eletricidade”, observa Banga, “não se pode fazer nada”. Cerca de 600 milhões de pessoas na África não têm acesso à eletricidade. Nós nos comprometemos, com parceiros do Banco Africano de Desenvolvimento e organizações como a Fundação Rockefeller, a fornecer eletricidade a 300 milhões de pessoas até 2030”.

No que diz respeito à assistência médica básica, “nos comprometemos a atingir 1,5 bilhão de pessoas em todo o mundo até 2030”, e grande parte desse número está na África. O Banco Mundial também dedica atenção especial à agricultura. “Acabamos de assumir o compromisso, em nossa recente reunião anual, de dobrar o financiamento para o empreendedorismo agrícola para US$ 9 bilhões por ano, a fim de ajudar os pequenos agricultores a se desenvolverem e se conectarem aos mercados agrícolas”.

A dívida dos países mais pobres

Banga continua, destacando que os 78 países mais pobres do mundo gastarão cerca de metade de sua renda em serviços relacionados a dívidas este ano, mais do que gastam em saúde, educação e infraestrutura. “Trabalhamos com o Fundo Monetário Internacional no que chamamos de Mesa Redonda Global sobre Dívida Soberana. A grande mudança nos últimos 20 anos”, diz ele, ”é que a dívida dos países emergentes não é contraída apenas com os países ocidentais, mas também com outros estados bilateralmente, como a China e a Índia, e com muitos credores comerciais. É por isso que, no G20, criamos uma estrutura comum para enfrentarmos juntos a questão da dívida. Quatro países africanos - Chade, Etiópia, Gana e Zâmbia - concordaram em avançar por meio dessa mesa redonda para tentar encontrar uma maneira de reduzir o ônus de suas dívidas. Zâmbia e Gana concluíram mais ou menos a reestruturação da dívida; a Etiópia está fazendo isso, enquanto o Chade está um pouco atrasado. Ainda há muito a ser feito para acelerar esse processo”.

O Banco Mundial foi a única instituição que concedeu dinheiro a esses quatro países africanos desde que eles aderiram à estrutura do G20. “Nós lhes demos US$ 16 bilhões nos últimos quatro anos, cerca de metade como doação, sem pagamentos e sem juros”. Mas o foco do Banco Mundial, juntamente com o Fundo Monetário Internacional, está nos Estados que têm problemas temporários de liquidez porque a taxa de juros com a qual sua dívida está sendo reavaliada é muito alta, e nos países mais pobres em geral.

Uma alavanca usada nesses casos é a ajuda fornecida pela Associação Internacional de Desenvolvimento (International Development Association, Ida), um órgão do Banco Mundial que concede subsídios ou empréstimos a taxas de juros próximas a zero em troca de reformas acordadas. “Atualmente, há 78 países”, explica ele, ”que recebem dinheiro da Ida. Esse é um financiamento muito conveniente. Além disso, oferecemos aos países beneficiários nossa experiência: por exemplo, já podemos compartilhar as melhores práticas sobre infraestrutura digital pública coletadas na Índia em pelo menos 20 outros países. O terceiro elemento é financeiro, pois, como instituição, temos uma classificação AAA. Podemos pegar cada dólar que nos é dado por nossos doadores e multiplicá-lo por meio do mercado de títulos privados, levantando títulos a um preço muito razoável, entre US$ 3,5 e US$ 4 por dólar. Portanto, isso significa que, se levantarmos 20 bilhões dos doadores, poderemos convertê-los em 80-100 bilhões em empréstimos em três anos”.

Ao longo dos anos, cerca de 35 países deixaram de ser beneficiários do financiamento da Ida para se tornarem grandes doadores. “As pessoas”, conclui Banga, ”esquecem que a Coreia do Sul foi beneficiária da ajuda do Ida, assim como a China, a Índia e a Turquia. Essas são histórias de sucesso que mostram como essa ajuda é o melhor investimento em desenvolvimento”.