Doações arrecadadas na Itália chegam às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul

Uma campanha voluntária e de caráter internacional que finalmente teve um final feliz: apesar de grandes atrasos, primeiro na Itália devido às despesas logísticas e depois no Brasil por questões burocráticas, os dois contêiners com cerca de 15 toneladas de roupas chegaram ao Rio Grande do Sul. Instituições de Estância Velha, São Leopoldo, Novo Hamburgo e Porto Alegre estão distribuindo as doações às famílias que sofreram a maior catástrofe natural da história do estado gaúcho.

Andressa Collet - Vatican News

Cerca de 15 toneladas de roupas que foram arrecadadas em campanha de caráter internacional intitulada "SOS RS - Italia", realizada pelo grupo de voluntários em várias partes do país, já estão sendo distribuídas a instituições do Rio Grande do Sul para ajudar famílias que perderam tudo nas enchentes de maio, considerada a maior catástrofe natural da história do estado gaúcho. As doações, arrecadadas durante uma ação humanitária que enfrentou grandes desafios logísticos e financeiros, chegaram no Brasil em 28 de agosto. Segundo Flavio Augusto Acunha Boriolo, natural de Uruguaiana e um dos idealizadores da campanha na Itália, questões burocráticas ainda atrasaram o destino final, até finalmente serem recebidas pelos gaúchos na última terça-feira, 29 de outubro.

"Eu gostaria muito, primeiramente, não só eu, como todos do SOS RS - Italia, de agradecer a Deus por ter nos proporcionado todo esse trabalho voluntário de ajudar as pessoas na enchente do Rio Grande do Sul. E, finalmente, depois de muito tempo, as doações chegaram no Rio Grande do Sul. Foi uma emoção muito muito grande, porque todo aquele trabalho árduo que a gente teve aqui, agora está sendo gratificante a gente ver essas doações terem chegado lá no Rio Grande do Sul. Em Estância Velha, especificamente. A partir de agora serão destinadas às instituições que vão fazer a distribuição. O pessoal de lá mandou vídeos e eu não paro de olhar, porque fiquei muito, muito emocionado."

“Por mais que tenha demorado muito tempo a gente diz que é tudo no tempo de Deus. Como é uma obra dele, Ele sabe o que é melhor. A gente pensa que demorou muito, mas é no tempo de Deus. Graças a Deus está tudo certo, chegou bem. Agora é esperar pelas próximas ações de voluntariado.”

Os dois contêiners com cerca de 15 toneladas de roupas, então, foram recebidos pelo Rotary Club da cidade gaúcha de Estância Velha. Dali já as doações já estão sendo distribuídas também para o Grupo Aconchego SOS Enchentes, de São Leopoldo; para a Liga de Combate ao Câncer, de Novo Hamburgo; e, em Porto Alegre, para a Instituição de Educação Infantil Pingo de Mel e a ADRA, a Agência Humanitária da Igreja Adventista do Sétimo Dia.