No deserto sem futuro, o protesto de um grupo de refugiados no Níger

Há cerca de dois meses, um grupo de pessoas assistidas pelo centro humanitário do ACNUR tem enfrentado o calor e a poeira todos os dias para exigir pacificamente uma vida decente. Alguns estão bloqueados no centro desde 2017.

Beatrice Guarrera – Vatican News

“Queremos proteção internacional em um lugar seguro para refugiados e solicitantes de asilo”. Todas as manhãs, desde 25 de setembro, dezenas de lençóis com esse apelo estão balançando na poeira do deserto do Saara. Eles são os refugiados do centro humanitário do ACNUR, a quinze quilômetros da cidade de Agadez, no coração do Níger, que, todos os dias, enfrentam o calor, a poeira, o desespero, para apelar ao mundo, por meio de um protesto pacífico, que eles não são mais invisíveis. Cerca de 1.500 pessoas estão abrigadas no centro, algumas das quais estão bloqueadas lá desde 2017. “Refugiados no deserto sem soluções”, dizem algumas das inscrições nos lençóis segurados pelas mãos inocentes das crianças que vivem lá (cerca de 500, incluindo muitos bebês). Também em condições de dificuldade e sofrimento estão também muitas mulheres, algumas grávidas.

Uma imagem do protesto dos refugiados no deserto do Níger

“Pedimos”, explicam os organizadores do protesto em um apelo recolhido pela organização Refugees in Lybia, “a todas as instituições internacionais e órgãos de direitos humanos que encontrem soluções duradouras e uma vida digna, e também pedimos a países terceiros que garantam o futuro de nossas crianças e mulheres”. Salve-nos - continuam eles - “desse inferno em que estamos vivendo desde 2017 até hoje”. Um apelo por sobrevivência e dignidade, que vem daqueles que já viveram histórias incrivelmente difíceis. Como Amira, uma sudanesa de 29 anos que chegou ao centro humanitário depois de uma longa caminhada. “Meu marido morreu e eu tenho seis filhos sem cuidados, sem educação, sem futuro”. Originária da região de Darfur, depois de sofrer uma violência indescritível, ela decidiu fugir para um lugar mais seguro e chegou à Líbia em 2018. Lá, no entanto, junto com seus filhos e marido, ela foi vendida a uma quadrilha de traficantes, que exigiu um resgate de US$ 100.000, impossível de ser pago por suas famílias de origem.

“Depois disso, eles nos espancavam todos os dias, todas as manhãs, para que pagássemos o resgate”, explica a mulher. Foram momentos de horror, dos quais ela finalmente conseguiu escapar, e então decidiu se mudar para o Níger, onde, no entanto, a situação não melhorou. Após a morte de seu marido no ano passado, ela continua a viver no centro humanitário no deserto, sem horizontes e sem educação para seus filhos. Assim como ela, as outras pessoas no centro - a maioria sudanesa - não têm meios de se locomover novamente. “O ambiente hostil do deserto e a falta de esperança nos causaram distúrbios psicológicos, não queremos ficar aqui”, reclamam os refugiados.

A situação deles reflete a de tantos outros homens e mulheres que se mudam de um país para outro na África, deslocados por guerras, violência, pobreza e sem perspectivas de vida. Quem os ouve? Quem os ajudará? Quem lhes dará um futuro? Para tentar interceptar as situações mais críticas, uma linha direta dedicada da organização Refugees in Lybia (Refugiados na Líbia) está ativa há alguns anos, que tenta amplificar o clamor dos migrantes por meio da rede Alliance for Refugees in Lybia (Aliança para Refugiados na Líbia). Eles ligam e escrevem de diferentes lugares, não apenas do Níger, um país governado por uma junta militar, onde a coordenação com as organizações humanitárias que apoiam os refugiados está se tornando cada vez mais difícil. Infelizmente, continuam ocorrendo muitas emergências: emergências de seres humanos que pedem apenas para serem tratados como tal. Por trás das fotos e das mensagens enviadas com conexão ruim, das palavras gritadas em um telefone ruim, há pessoas reais, pedindo para não permanecerem invisíveis na periferia do mundo.

“A pergunta final”, lê-se nos lençóis do protesto pacífico dos refugiados no Níger, ‘continua sendo: viveremos a vida que queremos?’.