Prevenção: Saúde mental para cuidar de crianças e adolescentes

Nós somos seres biopsicossociais, precisamos estar em harmonia com nosso corpo, mente e comunidade para nos sentirmos bem, mas também somos o ser da falta, estamos sempre querendo alcançar mais sonhos e realizar feitos na nossa jornada e isso muitas vezes nos leva a frustração e a perda de sentido. Muitas pessoas sofrem com depressão, ansiedade e tantas outras mazelas emocionais e não buscam ajuda.



Ficamos presos a dores do passado ou mesmo ficamos muito ansiosos com as possibilidades do futuro, toda essa exigência pode nos levar a muitos problemas emocionais, claro que ninguém procura isso racionalmente, não buscamos a doença, mas presos aos medos, preocupações e emergências que nos permeiam é difícil focar no que realmente temos: o presente. Nele tudo acontece, mas nem sempre nosso foco está onde deveria. Para focar no momento de agora precisamos de auto cuidado e auto regulação.



O auto cuidado consiste em observar a si com muita atenção para entender as próprias necessidades e assim poder supri-las.



Coisas simples podem fazer muita diferença no dia a dia, como dedicar tempo a coisas que gosta e não tem feito; cuidar da saúde do corpo: caminhar, andar de bicicleta, são exemplos de coisas que conseguimos fazer sozinhos e liberam hormônios que nosso corpo precisa. E cuidar da saúde da mente: ler bons livros, ver filmes; fazer algo por si mesmo.

Já a auto regulação necessita de conhecer nossas emoções, nem sempre é fácil fazer isso sozinho, mas não precisamos de mudanças grandiosas para encontrar satisfação, precisamos sim nos movimentar no sentido de buscar o que nos satisfaz. E podemos tanto pensar em coisas novas, quanto relembrar algo que nos deixava bem.



Relembrar é recriar, reviver. Tente, relembre coisas que você gostava de fazer, certamente as mais simples são as que deixaram mais saudade.

Aprenda algo novo, sempre é tempo de aprender, pode ter alguma coisa que você sempre teve vontade de fazer e nunca se arriscou. Roberto Shinyashiki nos ensina que: "É preciso humildade pra começar a fazer o que se quer fazer, ainda que não seja bem-feito, e coragem para experimentar".



A cada momento estamos mudando, nos transformando e sendo novas pessoas, com isso nossas necessidades e prioridades também vão se modificando e isso não é ruim, assusta um pouco, pois o novo assusta mesmo, mas faz parte do processo de amadurecimento e crescimento diário de cada ser na existência.



Que você aceite olhar mais para si, e que fazendo isso suas descobertas sobre você sejam maravilhosas e que ao aprofundar o auto cuidado você consiga encontrar em você a felicidade que vem procurando. Se você não conseguir sozinho, procure ajuda de um profissional, psicólogos e psiquiatras vão te ajudar.



Vamos pensar nisso?