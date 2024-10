Prêmio Sakharov 2024 aos venezuelanos Machado e Urrutia

O prestigiado prêmio pela Liberdade de Pensamento vai à líder das forças democráticas de oposição do país sul-americano e ao político reconhecido em setembro passado pelo Parlamento Europeu como o legítimo presidente da Venezuela.

"Pela sua luta corajosa para restaurar a liberdade e a democracia na Venezuela". Com esta motivação, a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, atribuiu o Prêmio Sakharov para a Liberdade de Pensamento a María Corina Machado, líder das forças democráticas de oposição na Venezuela, e a Edmundo González Urrutia, reconhecido em setembro passado pelo Parlamento Europeu como legítimo presidente do país sul-americano após as eleições de 28 de julho.

"Na sua busca por uma transição de poder justa, livre e pacífica – afirmou Metsola – apoiaram destemidamente os valores que milhões de venezuelanos e o Parlamento Europeu tanto prezam: a justiça, a democracia e o Estado de direito".

Os vencedores

Machado – informa nota do Parlamento Europeu – foi nomeada candidata presidencial da oposição venezuelana em nome da coalizão política Plataforma Unitária (PU) em 2023, mas foi posteriormente excluída das eleições pelo Conselho Nacional Eleitoral de Caracas, controlado pelo governo.

González Urrutia, diplomata e político que a sucedeu como candidato pela PU, denunciou a não publicação por parte do governo venezuelano dos resultados oficiais das eleições presidenciais e contestou abertamente a vitória declarada de Nicolás Maduro. González Urrutia foi forçado a deixar a Venezuela em setembro, depois que um mandado de prisão foi emitido contra ele.

O Prêmio Sakharov

Intitulado ao físico e dissidente soviético Andrei Sakharov, o Prêmio para a Liberdade de Pensamento é a mais elevada honorificência de direitos humanos da União Europeia.

Instituído em 1988, é atribuído todos os anos pelo Parlamento Europeu a indivíduos ou organizações, em reconhecimento do seu trabalho em uma das seguintes áreas: a defesa dos direitos humanos e dos direitos fundamentais, em particular a liberdade de expressão; a proteção dos direitos das minorias; o respeito pelo direito internacional e o desenvolvimento da democracia e a defesa do Estado de direito.

A cerimônia de entrega do reconhecimento terá lugar no dia 18 de dezembro, em Estrasburgo, durante a Sessão Plenária do Parlamento.