Líder do Hamas, Sinwar, é morto em operação israelense em Gaza

De acordo com a rádio do exército israelense, o palestino teria sido baleado durante um ataque na quarta-feira (16/10) sem ser reconhecido pelos militares israelenses. No Líbano, um novo ataque atinge a missão da Unifil.

L'Osservatore Romano

Os testes realizados indicam que “Yahya Sinwar foi eliminado”. Com essas palavras, o Canal 12 da TV de Israel anunciou a morte do líder do Hamas. Pouco antes, as Forças de Defesa de Israel (IDF) haviam declarado que estavam sendo realizados testes nos corpos de “três terroristas” mortos recentemente em uma operação do exército na Faixa de Gaza, para determinar se algum deles poderia ser atribuído ao sucessor de Ismail Haniyeh. O ataque, de acordo com fontes da imprensa, ocorreu em Rafah. Além disso, as tropas da IDF que operam na área não sabiam que o líder do Hamas, Yahya Sinwar, estava lá.

A notícia sobre o destino de Sinwar chega também no auge das tensões no Líbano, e quando chegou um novo relatório da Unifil, a missão de paz da ONU no país: um tanque israelense disparou na quarta-feira (16/10) contra um posto dos capacetes azuis no sul do país. Essa é uma frente cada vez mais acirrada, justamente quando, de acordo com a CNN, o plano de Israel está pronto para atacar o Irã após a chuva de mísseis de Teerã em 1º de outubro.

Depois de repetidos bombardeios do exército israelense em várias áreas do Líbano, incluindo a cidade de Nabatiyeh, no sul do país, com pelo menos 16 mortos e mais de 50 feridos, a missão das Nações Unidas disse que seus soldados de paz em um posto perto de Kfar Kela, em um setor do sul do país, relataram disparos de um tanque israelense: a torre de vigia foi danificada e duas câmeras de segurança foram destruídas. “Mais uma vez”, disse a Unifil, ‘estamos testemunhando fogo direto e aparentemente deliberado’.

Israel respondeu imediatamente que as instalações e as forças da Unifil “não são um alvo” de suas operações militares. Isso também foi reiterado pelo primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, em entrevista a 'Le Figaro', apenas para lamentar que “em quase 20 anos, a Unifil não parou um único míssil do Hezbollah”.



E enquanto os ataques com foguetes da milícia contra o norte de Israel continuavam, os ministros da defesa dos 16 países da UE que participam da missão da Unifil intervieram na escalada no Líbano, condenando os ataques aos capacetes azuis “com força”. O secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, também falou sobre a crise em uma conversa telefônica com seu colega israelense, Yoav Gallant.

Na Terra dos Cedros, junto com as operações de guerra - e quando Israel planejou outra, ordenando a evacuação da área de Tamanine, em Bekaa, no leste - a emergência humanitária está piorando. De acordo com o Unicef, um milhão de pessoas precisam de acesso a serviços de saúde, água e saneamento.

Enquanto isso, os ataques israelenses desta quinta-feira (17/10) também afetaram a Síria, e as milícias pró-iranianas do Iraque lançaram drones contra Eilat, no sul de Israel. Por fim, os EUA, por sua vez, lançaram um ataque contra os depósitos de armas dos Houthi no Iêmen.