Irã ataca Israel, padre Faltas: rezem pelas vítimas dessa guerra

Padre Faltas: "as pessoas estão com muito medo, temem que isso aconteça novamente se Israel reagir. Será uma noite de ansiedade e, para nós, de intensa oração".

“Já às 17 horas recebemos a ordem de não abrir as escolas amanhã”, disse ao Vatican News o padre Ibrahim Faltas, vigário da Custódia da Terra Santa. ”Depois, por volta das 19 horas, com todos os frades de Jerusalém estávamos na igreja de São Salvador para as Vésperas, no tríduo da festa de São Francisco, quando as sirenes começaram a soar e ouvimos fortes explosões. Corremos para fora e vimos os rastros de luz, tanto dos foguetes interceptados pelo Iron dome quanto - a maioria deles - voando sobre Jerusalém, mirando ao sul as bases militares no Negev. Pouco tempo depois, uma segunda onda. Agora há um silêncio espectral sobre toda a cidade. As pessoas estão com muito medo, temem que isso aconteça novamente se Israel reagir.

Será uma noite de ansiedade e, para nós, de intensa oração. Rezem vocês também por nós e por todas as pessoas inocentes que estão sofrendo essa guerra absurda”. Israel sofreu um ataque do Irã na noite desta terça-feira, 1o de outubro. O Exército diz que interceptou a maioria dos cerca de 180 mísseis balísticos iranianos disparados contra o seu território, e que houve apenas alguns “impactos isolados” no centro e sul do país e "poucos feridos".