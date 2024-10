Furacão Milton: "todo mundo tinha abandonado a cidade", diz brasileira sobre Tampa

Classificado como categoria 5, de nível mais grave, o furacão Milton foi posteriormente rebaixado para categoria 1, mas não deixa de ser assustador e causar estragos na costa oeste da Flórida. A cidade de Tampa vive a situação mais dramática e é onde uma parananese viveu: "acordei muito triste ontem, porque a prefeitura estava falando coisas terríveis: que a cidade ia desaparecer, que não ia sobrar nada. Todo mundo tinha abandonado a cidade", relata a administradora de empresas, Maetê Meneguzzo.

Andressa Collet - Vatican News



O furacão "Milton", que pode ser o mais forte dos últimos 100 anos, atingiu a Flórida, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira (09/10) à noite, trazendo tornados, inundações e tempestades. Segundo a imprensa norte-americana, o fenômeno já fez vítimas fatais e deixou 3 milhões de pessoas sem energia elétrica. As autoridades locais dizem que o blackout pode durar semanas.

A boa notícia, de que o furacão se enfraqueceu nas últimas horas, foi comemorada nesta quinta-feira (10/10) pela administradora de empresas, a brasileira Maetê Meneguzzo, natural de Pato Branco/PR, há 8 anos vivendo em Roma. Junto com o marido italiano Alessandro Mignacca, titular de um escritório de advocacia na capital, e dois filhos, a paranaense morou com a família por três meses deste ano em Tampa, na costa oeste da Flórida e onde se prevê a situação mais dramática pela passagem do furacão Milton. A cidade, com mais de 380 mil habitantes, foi escolhida para dar seguimento a mais uma filial do escritório, desta vez nos Estados Unidos:

"Ontem eu acordei muito triste, sobretudo porque os meninos que trabalham conosco lá tiveram que deixar a cidade, tiveram que ir embora para Atlanta. Foi tudo evacuado, obviamente. O Alessandro está lá, mas está em Nova York, porque não dava para ir para Flórida. Eu estava vendo agora cedo, que eles me avisaram, que graças a Deus - porque era para chegar na categoria 6, a categoria aquela que, digamos, a maior da história da Flórida - e parece que essa madrugada perdeu força o furacão. Graças a Deus! Porque parece que baixou de novo para a categoria 4, ou seja, já é uma ótima coisa, porque a prefeitura estava ontem falando coisas terríveis: que a cidade ia desaparecer, que não ia sobrar nada e agora lá, agora são 3 da manhã, é a hora que o furacão está chegando, mas já com categoria mais fraca. Eu entrei em contato ainda ontem com as pessoas que eu fiz amizade lá, o pessoal da casa que eu aluguei, e todo mundo tinha abandonado a cidade."



Furacão Milton mais fraco, mas continua assustador

Na Baía de Tampa, além da cidade de Tampa, que já está submersa, também ficam outras cidades grandes como Clearwater e Saint Petersburg. Classificado como categoria 5, de nível mais grave, o furacão foi posteriormente rebaixado para categoria 1, mas não deixa de ser assustador e causar estragos. A chuva torrencial está causando várias inundações e destruindo casas. O furacão Milton está atingindo a Flórida duas semanas depois que o furacão Helene matou pelo menos 225 pessoas no mesmo Estado, além de Geórgia, Carolina do Sul, Tennessee, Virgínia e Carolina do Norte.