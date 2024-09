O Timor-Leste que acolhe o Papa Francisco

Fiéis católicos esperam a chegada do Papa Francisco em Díli. (Foto de Yasuyoshi CHIBA / AFP) (AFP or licensors)

Colônia portuguesa do século XVI até 28 de novembro de 1975, com o breve parênteses da ocupação japonesa durante a Segunda Guerra Mundial, o Timor-Leste foi invadido pelo exército indonésio nove dias após a sua declaração de independência e então anexada pelo Governo de Jacarta em 1976, como 27ª Província da Indonésia. Após lutas e sangrenta repressão, o país declarou a independência em 20 de maio de 2002, tendo o líder da guerrilha da independência, Xanana Gusmão, como seu primeiro presidente.

Vatican News

Localizado no sudeste da Ásia, Timor-Leste encontra-se a 400 km a norte da Austrália, no Mar de Timor. Faz parte das Pequenas Ilhas da Sonda, no extremo leste do arquipélago indonésio. Inclui a metade oriental da ilha Timor, o enclave separado de Oecusse, localizado em Timor Ocidental, e as pequenas ilhas de de Ataúro e Jaco.

O território é atravessado por montanhas escarpadas, das quais o pico mais alto é o Monte Ramelau (2.960 m). A planície costeira do sul consiste em pântanos e deltas de rios. O solo rochoso e os períodos de escarsa precipitação criam dificuldades para a agricultura, o que muitas vezes leva à escassez de alimentos e de água.

A maior parte dos rios, dos quais os mais longos são o Laclo do Norte e o Laleia, desaparecem completamente na estação seca. No entanto, após chuvas torrenciais, podem transformar-se em torrentes violentas e, por vezes, causar inundações repentinas. Durante a estação das chuvas é possível ver cachoeiras nas encostas das montanhas. O Lago Ira Laloro é o único lago com dimensões consideráveis. O clima é tropical com uma estação seca, de maio a novembro, e uma estação úmida, de dezembro a abril.

Capital: Díli (277.488 habitantes)

Superfície: 14.874 km² (Itália: 302.073 km2)

População: 1.499.000 habitantes.

Densidade: 101 habitantes/km²

Idioma: português, tétum (oficiais), inglês

Principais grupos étnicos: malésios-polinésios (tétum, mambai e tukudede, entre os principais grupos étnicos), papuásios (bunak, fataluku e outros), chineses

Religião: católicos (98%), protestantes (2%), muçulmanos (0,2%)

Forma de governo: República semipresidencial

Moeda: dólar americano (1 EUR = 1,11 USD)

Após 24 anos de guerrilha liderada pelas Falintil, o braço armado da Fretilin (Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente) e de repressão sangrenta, em 30 de agosto de 1999 foi convocado um referendo sob a supervisão da ONU, vencido pelos apoiadores da independência. Seguiram-se violências, que foram interrompidas pela intervenção de uma força multinacional de manutenção da paz da ONU, que permitiu a Timor-Leste declarar a independência em 20 de maio de 2002, tendo o líder da guerrilha da independência, Xanana Gusmão, como seu primeiro presidente.

Um papel decisivo neste processo foi desempenhado pela Igreja Católica local. A história de Timor-Leste após a independência foi marcada por tensões políticas. Em particular, entre 2006 e 2008 o país viveu uma fase de forte instabilidade que culminou em 2008 em uma tentativa de golpe militar contra o então presidente Ramos-Horta (2007-2012), gravemente ferido, e o primeiro-Ministro Gusmão, que escapou ileso.

Ramos-Horta foi sucedido em 2012 por José Maria Vasconcelos (conhecido pelo seu nome de guerra, Taur Matan Ruak), apoiado por Xanana Gusmão, que permaneceu no cargo até 2017 e depois foi nomeado primeiro-ministro em 2018.

Ainda que a eleição presidencial de março de 2017 - a primeira sem a supervisão da ONU, e que viu a vitória de Francisco "Lu'Olo" Guterres da Fretlin, e as legislativas de julho seguinte - , tenha decorrido de forma pacífica, esta não levou a uma maioria clara no governo. Desde então, o país vive à beira de uma crise política.

Em 26 de janeiro de 2018, o presidente Francisco Guterres dissolveu o Parlamento depois que os partidos da oposição rejeitaram o plano orçamental e convocaram novas eleições parlamentares para 12 de maio. Estas produziram um novo governo de minoria liderado pelo Partido de Libertação Popular (PLP), que caiu em 17 de janeiro de 2020, novamente devido à incapacidade do primeiro-ministro Taur Matan Ruak de aprovar o orçamento estatal, abrindo caminho para novas eleições legislativas.

As últimas eleições presidenciais viram o regresso à cena do ex-presidente José Ramos-Horta, que obteve 62,10% dos votos no segundo turno. A forte disputa entre partidos e facções políticas é um dos fatores que continua a dificultar o desenvolvimento de Timor-Leste que, apesar de ter registado uma melhoria nos parâmetros econômicos após a independência, continua a ser um país pobre. Isto, não obstante a riqueza dos campos de petróleo e gás offshore, até agora inexplorados devido à falta de planejamento e de recursos financeiros para construir as infra-estruturas necessárias.

Cerca de metade da população timorense ainda vive hoje abaixo do limiar da pobreza. A isto soma-se o elevado desemprego que, nas áreas urbanas, atinge valores muito elevados e afeta especialmente os jovens. Esta situação é o argumento utilizado por alguns membros da ASEAN, a Associação das Nações do Sudeste Asiático, para se oporem à adesão de Timor-Leste à organização. No entanto, Timor-Leste está determinado a ingressar na associação econômica regional em 2025, com o apoio do seu antigo inimigo, a Indonésia.