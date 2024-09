Jogos Paralímpicos: não um super-herói, mas alguém que conquistou sua vida de volta

Rigivan Ganeshamoorthy (centro) no pódio dos Jogos de Paris com a medalha de ouro que ganhou no arremesso de disco FS2 (AFP or licensors)

Rigivan Ganeshamoorthy, um atleta paralímpico de Roma, de origem cingalesa, surpreendeu nos Jogos de Paris no lançamento de disco com três recordes mundiais consecutivos. 'Rigi', como é conhecido, falou à mídia do Vaticano sobre esporte, deficiência, inclusão e racismo.

por Rigivan Ganeshamoorthy

Levei alguns dias para tentar entender o que aconteceu nas Paralimpíadas de Paris - ouro no arremesso de disco com três recordes mundiais -, mas ainda tenho dificuldade para entender que isso não é um sonho. Tentei jogar duas pizzas no rosto, mas não funcionou da mesma forma....

Brincadeiras à parte. Gostaria de agradecer à minha família, aos meus amigos e a todos os assistentes, técnicos e instrutores que estiveram ao meu lado e contribuíram para essa vitória: vocês foram fundamentais. Agradeço à minha empresa, a Anthropos, por ter acreditado em mim e em meu potencial. Depois, gostaria de agradecer a todas as pessoas que dedicaram seu tempo para me enviar uma mensagem ou me parabenizar. Infelizmente não posso responder a todos, mas sinto o carinho e isso significa muito para mim, obrigado.

Por fim, gostaria de aproveitar esta oportunidade para dizer algo. Atualmente, muitas pessoas têm me chamado de “super-herói”. Bem, eu não me sinto como um “super-herói” de forma alguma. Sou apenas um rapaz de 25 anos que assumiu o controle da sua “nova vida” e decidiu aproveitar todas as oportunidades. Uma delas foi o esporte, em vez de se trancar em casa para não ser alvo dos olhares de pena das outras pessoas. É claro que tudo isso não foi imediato, mas levou tempo e as pessoas certas ao meu lado.

Portanto, mais do que um “super-herói”, acho que sou uma pessoa forte e sortuda porque tive pessoas ao meu lado que me ajudaram muito, me apoiaram e me deram força. Sem elas, eu nunca teria conseguido!

Dedico esta medalha de ouro nos Jogos Paralímpicos a toda a Itália e a todos os italianos. Dedico a todas as pessoas com deficiência que ganharam força e retomaram suas vidas com suas próprias mãos, mas especialmente a todos aqueles que estão trancados em casa e se sentem “limitados” por sua condição. Se há algo que a deficiência me ensinou é que, por trás de toda limitação, existe a oportunidade de encontrar uma solução, e que os limites existem para serem superados. Amo vocês. Assinado Rigi (er negretto).