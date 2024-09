Paquistão: 230 mil estudantes sem escola devido a inundações no sul do país

Mais de 1.300 escolas foram danificadas, 228 delas completamente destruídas. Desde 1º de julho, as monções já causaram 76 mortes em toda província, metade delas eram crianças. O Paquistão está em 14º lugar entre 163 países no Índice de Risco Climático para Crianças (CCRI) do Unicef. "As monções mais uma vez atrapalharam a vida de todo Paquistão. Crianças perderam vidas, casas e escolas."

Vatican News



As crianças estão sentindo os efeitos do clima extremo em Sindh, com 230 mil alunos afetados pelo fechamento de escolas devido às devastadoras enchentes das monções na parte sul do Paquistão. Mais de 1.300 escolas foram danificadas, sendo que 228 delas foram completamente destruídas. De acordo com os números mais recentes do Departamento de Educação de Sindh, mais de 450 escolas não estão funcionando devido à água parada, com um impacto imediato no aprendizado das crianças.

“De ondas de calor a inundações, as crianças são repetidamente excluídas do aprendizado devido a choques climáticos. O Paquistão, que já está enfrentando uma emergência educacional com 26,2 milhões de crianças fora da escola, não pode se dar ao luxo de mais perdas de aprendizado”, disse o representante do Unicef no Paquistão, Abdullah Fadil: “nossa esperança é que a água da chuva diminua rapidamente e as crianças possam voltar às salas de aula. Nosso temor é que o fechamento prolongado das escolas diminua a probabilidade de que elas retornem”.

Sindh, a província mais afetada

Desde 1º de julho, as monções já causaram 76 mortes em toda a província, metade delas eram crianças. Os rios transbordantes inundaram casas em Sindh, no sul do Paquistão, deslocando 140 mil crianças e famílias em 10 distritos atingidos pelo desastre. As equipes do Unicef estão no local realizando avaliações sobre as necessidades e coordenando de perto com o governo e os parceiros locais os planos de resposta imediata e de longo prazo para restaurar o acesso à educação e garantir a recuperação rápida das comunidades afetadas.

Sindh também foi a província mais afetada durante as enchentes devastadoras de 2022, incluindo instalações de saúde e educação, destruídas praticamente da noite para o dia. Ainda abaladas, as comunidades mais uma vez se encontram na linha de frente das condições climáticas extremas, com as crianças pagando um preço alto.

“As monções mais uma vez atrapalharam a vida de todo Paquistão. Crianças perderam vidas, casas e escolas.”

E Fadil acrescentou: “precisamos de investimentos urgentes em educação e cuidados infantis resistentes ao clima. Precisamos formar uma coalizão de parceiros para inovação, adaptação e mitigação neste país vulnerável ao clima e encontrar soluções duradouras para as crianças em um clima alterado e mutável”.

O Paquistão está em 14º lugar entre 163 países no Índice de Risco Climático para Crianças (CCRI) do Unicef, com crianças em “risco extremamente alto” pelos impactos das mudanças climáticas e choques ambientais, ameaçando a saúde, a educação e o futuro.