Opositor venezuelano pede asilo à Espanha

Maduro garante “respeito” pela decisão de González Urrutia,

Vatican News



Nicolás Maduro disse que “respeita” a decisão de deixar a Venezuela tomada pelo candidato da oposição nas últimas eleições presidenciais, Edmundo González Urrutia. Ele fez isso durante seu programa semanal, durante o qual disse que havia “entrado em conflito duro” com o ex-embaixador, mas que havia acompanhado de perto os esforços que permitiram que ele se transferisse para a Espanha, onde pediu asilo político.



González Urrutia, que afirmou com força sua reivindicação nas eleições presidenciais de 28 de julho, oficialmente vencidas por Maduro, chegou a Madri no domingo com sua esposa: um mandado de prisão paira sobre ele em seu país de origem, sob a acusação de “conspiração”, entre outras. Ele continuará seu compromisso “do exterior”, garantiu a líder da oposição María Corina Machado, ao mesmo tempo em que ela reiterou que pretende “ficar na Venezuela”.

Em uma mensagem em seus próprios canais sociais, Machado - que não pôde concorrer às eleições presidenciais porque interditada de cargos públicos pelos próximos quinze anos – convocou para esta terça-feira uma manifestação de “venezuelanos que vivem na Espanha” em Madri, para “continuar avançando, até que o mundo inteiro reconheça Edmundo González Urrutia como o presidente eleito” da Venezuela. A mobilização coincide com a consideração parlamentar da iniciativa apresentada pelo Partido Popular da Espanha, que pressiona os socialistas pelo reconhecimento da vitória de González Urrutia nas consultas de 28 de julho. A moção também pede o fim da repressão aos protestos na Venezuela e a libertação dos presos políticos.



Enquanto isso, de Haia, a Promotoria do Tribunal Penal Internacional (TPI) garantiu que “não demorará” seus esforços “para chegar às responsabilidades” na Venezuela: Caracas está de fato sob investigação desde novembro de 2021 por crimes contra a humanidade cometidos desde 2014. O escritório do procurador-chefe do órgão, Karim Khan, também pediu às autoridades do país latino-americano que “respeitem o Estado de Direito”.