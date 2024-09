Nicarágua, 135 presos políticos libertados

A transferência de prisioneiros para a Guatemala (AFP or licensors)

Sob pressão dos Estados Unidos, Manágua libertou, por razões humanitárias, um grupo de pessoas que agora são transferidas para a Guatemala.

O governo dos Estados Unidos obteve a libertação de 135 prisioneiros políticos detidos na Nicarágua, por razões humanitárias. O anúncio foi feito pela Casa Branca, após a mediação com o governo do presidente Daniel Ortega. O conselheiro de segurança nacional dos EUA, Jake Sullivan, especificou que entre os libertados estavam 13 membros da organização Mountain Gateway, sediada no Texas, leigos católicos e estudantes.

A transferência para a Guatemala



O grupo já foi transferido para a Guatemala, cujo governo concordou “generosamente” em recebê-los, disse Washington, acrescentando que “será oferecida a esses indivíduos a oportunidade de solicitar formas legais de reconstruir suas vidas nos Estados Unidos ou em outros países”. Ao chegarem a Cidade da Guatemala, as 135 pessoas foram recebidas por autoridades locais e funcionários de organizações que prestam assistência a migrantes.