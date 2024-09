Oração em véspera de Assembleia Geral da ONU: “unidade sobre divisões", diz Guterres

A inauguração da 79ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York foi precedida por uma momento de oração. O bispo David J. Malloy, presidente do Comitê de Justiça e Paz Internacional da Conferência dos Bispos Católicos dos EUA, enfatizou as prioridades do Papa Francisco no cenário internacional que são agendas comuns também para a ONU. Guterres reiterou urgência da “unidade sobre as divisões, da c

A 79ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas começa nesta terça-feira (10/09) em Nova York, nos Estados Unidos. Philemon Yang, ex-primeiro-ministro de Camarões, foi eleito presidente da sessão para dar início aos trabalhos. A inauguração foi precedida na noite de segunda-feira (09/09) pela oração de abertura, organizada pela Missão da Santa Sé junto à ONU.

Na abertura, o secretário-geral Antonio Guterres reiterou a importância e o valor da fé, apesar das crises, guerras e desigualdades, porque ensina a ter fé nos valores e fé uns nos outros. Ele expressou gratidão pela proximidade espiritual e pelas “orações por todos os líderes governamentais” e enfatizou a urgência da “unidade sobre as divisões, da confiança sobre o medo, da tolerância sobre o desprezo, da paz”: todos os elementos que nos fazem acreditar que “existe um mundo melhor” e existe também “um mundo que é mais justo, mais em paz, mais sustentável” para todos.

Na homilia, o bispo David J. Malloy, presidente do Comitê de Justiça e Paz Internacional da Conferência dos Bispos Católicos dos EUA, enfatizou várias vezes que o reconhecimento e a defesa da dignidade humana é o fundamento da Carta da ONU e de sua missão perene. “O trabalho das Nações Unidas, os esforços contínuos para os quais pedimos a bênção de Deus nesta noite, devem ser dedicados ao fortalecimento e à construção da dignidade da natureza humana que vem do nosso Criador”, enfatizou dom Malloy, lembrando o que o Papa Francisco havia dito durante sua visita à ONU em 2015, quando recomendou que as Nações Unidas, como a “casa comum de todos os homens e mulheres”, deve ter como base “uma compreensão justa da fraternidade universal e o respeito pela sacralidade de cada vida humana de cada homem e mulher, dos pobres, dos idosos, dos doentes, dos não nascidos, dos desempregados, dos abandonados, daqueles que são considerados dispensáveis porque são considerados apenas parte de uma estatística”.

O bispo também lembrou a celebração do aniversário de 60 anos da presença da Santa Sé na ONU como um estado observador e seu compromisso de defender a dignidade da pessoa em todos os fóruns internacionais. Por fim, enfatizou as prioridades do Papa Francisco no cenário internacional: a paz no Oriente Médio, apesar de as partes serem “incapazes de encontrar um caminho comum para a negociação”; “a paz justa na Ucrânia, o fim do sofrimento nos países da África subsaariana”; o fim da “discriminação e opressão da religião”; a ameaça “das armas nucleares, a degradação do meio ambiente e a tragédia da migração forçada”. Todos os temas são agendas comuns tanto para Francisco quanto para as Nações Unidas. A celebração contou com a presença de Dennis Francis, presidente cessante da 78ª sessão da Assembleia Geral, e do novo presidente, Philemon Yang.

Colaboração: Agência de Notícias Sir