O Grão-Ducado de Luxemburgo que recebe o Papa Francisco

"Amanhã partirei para o Luxemburgo e a Bélgica, peço-vos que rezeis por mim e pelos frutos desta Viagem Apostólica ao coração da Europa Ocidental", foi o pedido do Papa Francisco aos fiéis de língua espanhola,. presentes na Audiência desta quarta-feira, véspera de sua viagem.

O Grão Ducado de Luxemburgo, país da Europa Ocidental sem saída para o mar, faz fronteira com a Bélgica a oeste e ao norte, com a Alemanha a leste e a França ao sul.

O seu território, prevalentemente montanhoso e coberto de bosques, está dividido em duas regiões principais: o Oesling no norte, caracterizado pelo maciço das Ardenas, que cobre cerca de um terço da superfície do país, cujo ponto mais alto é o Kneiff (560 metros); e Gutland, no sul do país, com as suas planícies onduladas e o vale do Mosela, o ponto mais baixo do Luxemburgo, que leva o nome do rio com o mesmo nome, que corre ao longo da famosa zona vitivinícola de Luxemburgo e por cerca de 37 km marca a fronteira natural com a Alemanha. O rio mais longo é o Sûre, um afluente do Mosela. Outras rios importantes ​ são o Alzette ao sul, o Wiltz ao norte e o Our, um afluente do lado esquerdo do Sûre. Existem várias bacias lacustres, a maior das quais é artificial, o Lac de la Haute-Sûre (3,8 km2). O clima é subatlântico, com invernos bastante frios.

Capital: Luxemburgo (128.097 habitantes)

Superfície: 2.586 km2

População: 654.000 habitantes.

Densidade: 253 habitantes/km2

Idioma: luxemburguês, francês, alemão (oficial).

Principais grupos étnicos: luxemburgueses (52%), portugueses (16%), franceses (8%), italianos (4%), belgas (3%), alemães (2%), espanhóis (1%) outros (13%)

Religião: católicos (41,5%), muçulmanos (2%), não religiosos (27%)

Forma de governo: monarquia constitucional parlamentar

Moeda: euro

Localizado entre os rios Mosa e Mosela, apesar de suas modestas dimensões Luxemburgo esteve no centro de guerras de sucessão e conflitos europeus durante séculos. O seu lema, “Mir wölle bleiwe wat mir sin” (Queremos continuar a ser o que somos), reflete o seu desejo de independência dos países que o dominaram ao longo dos séculos e a sua determinação em preservar a sua identidade nacional.

As origens do Luxemburgo remontam ao início da Idade Média, quando foi construída uma pequena fortificação, Lucilinburhuc, adquirida em 963 pelo Conde Sigefroi. Nos séculos seguintes o Condado adquiriu cada vez mais importância e poder político e em 1354 foi elevado à categoria de Ducado, expandindo o seu território. No entanto, devido à sua posição estratégica, o Ducado foi durante muito tempo disputado pelas potências vizinhas e mudou de mãos diversas vezes. Dos Borgonheses aos Habsburgos, passando pelos espanhóis e pelos franceses, o destino do Luxemburgo foi muitas vezes decidido por alianças políticas e conflitos militares.

Após o fim do Império Napoleônico, Luxemburgo foi anexado aos Países Baixos. Posteriormente, adquiriu o título de Grão-Ducado, tendo à frente Guilherme I de Orange-Nassau. Em 1830 participou da Revolução belga e até 1839 esteve associado à vida da Bélgica. Com o tratado de 1839, a parte ocidental do Luxemburgo permaneceu unida ao novo reino, constituindo a província belga de Luxemburgo. A parte oriental continuou a constituir um Grão-Ducado sob a soberania do Rei dos Países Baixos. As relações entre o Grão-Ducado e o Reino dos Países Baixos assumiram um carácter de simples união pessoal até 1890, quando o Grão-Duque Guilherme III morreu sem deixar herdeiros homens. Como a sucessão feminina não vigorava no Grão-Ducado, subiu ao trono Adolfo, o último duque de Nassau. Os seus descendentes continuaram a reinar sobre o país.

O atual Grão-Duque é Enrico (Henri), que subiu ao trono em 2000, após a abdicação do seu pai Jean. Em junho, o Grão-Duque Henrique anunciou a sua intenção de abdicar em favor do seu filho mais velho, Guilherme (Guillaume).

Com o Tratado de Londres de 1867, Luxemburgo adquiriu o status de Estado neutro e independente. O status de neutralidade de Luxemburgo, aliado ao rápido desenvolvimento da sua indústria siderúrgica, contribuiu para o seu crescimento econômico e prosperidade. As duas guerras mundiais também tiveram um forte impacto no Grão-Ducado, apesar da sua neutralidade. Mais uma vez, a sua posição estratégica tornou-o alvo de potências estrangeiras, a começar pela Alemanha que ocupou o território durante a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais.

Após a Segunda Guerra Mundial, Luxemburgo renunciou à sua neutralidade e esteve entre os 12 países fundadores da OTAN e entre os seis membros fundadores da Comunidade Econômica Europeia (CEE), juntamente com França, Alemanha, Itália, Bélgica e Países Baixos.

Em 1986, a cidade do Luxemburgo tornou-se uma das três capitais da União Europeia juntamente com Bruxelas (Bélgica) e Estrasburgo (França) e hoje a cidade é sede de várias instituições e órgãos europeus: o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas o Banco Europeu de Investimento; o Fundo Europeu de Investimento e vários departamentos da Comissão Europeia.

A partir do período pós-guerra, Luxemburgo também iniciou um processo de diversificação da sua economia e a capital tornou-se hoje um centro financeiro global que o tornou o país com o maior PIB per capita da União Europeia (0,5% do PIB total ).

No que diz respeito ao sistema político, o Grão-Ducado do Luxemburgo é uma monarquia constitucional parlamentar. O atual governo de centro-direita liderado desde 2023 pelo primeiro-ministro Luc Frieden do Partido Popular Social Cristão (CSV) reforçou a posição pró-atlântica do Grão-Ducado após a invasão russa da Ucrânia e anunciou recentemente o aumento das despesas militares para um novo plano de rearmamento.

A capital Luxemburgo

A capital Luxemburgo (128.097 habitantes), capital e maior cidade do Grão-Ducado de Luxemburgo, está localizada no sul do país, sobre um penhasco rochoso, na confluência dos rios Alzette e Pétrusse. A cidade está dividida em 24 distritos. O seu nascimento remonta a uma torre de vigia da era romana localizada no cruzamento de duas estradas consulares e a um castelo construído depois de 963 por Siegfried I das Ardenas.

Em 987, uma igreja foi construída por Egbert, arcebispo de Trier, e posteriormente se desenvolveu um mercado. A posição central conferia ao local um valor militar estratégico, pelo que as fortificações da cidade, na Idade Média, foram ampliadas por sucessivos governantes, nomeadamente durante o reinado de João, o Cego, conde do Luxemburgo em 1340.

Nos séculos XIV e XV três membros da Casa do Luxemburgo governaram como imperadores do Sacro Império Romano. Posteriormente, o principado em crise foi vendido à Casa da Borgonha em 1437, para passar depois ao Império Habsburgo em 1477 e, em meados do século XVI, sob o controle dos Habsburgos espanhóis, passando a fazer parte dos Países Baixos espanhóis. Mais tarde, Luxemburgo passou do controle francês para os Habsburgos austríacos, para depois retornar novamente à França, Prússia e Holanda. Após o tratado de paz de 1867, muitas das fortificações, pelas quais a cidade foi chamada de "a Gibraltar do Norte", foram desmanteladas nos 16 anos seguintes.

A independência foi alcançada em 1890. O país foi então ocupado pela Alemanha quer na Primeira como na Segunda Guerra Mundial. No entanto, um governo luxemburguês exilado na Grã-Bretanha combateu com os Aliados contra a Alemanha nazista. Após a guerra, o país recuperou a independência, passando a fazer parte da OTAN em 1949, e em 1957 foi um dos seis países que empreenderam a aventura comunitária.

Local de nascimento de um dos fundadores da União Europeia, Robert Schuman, Luxemburgo é uma das três sedes oficiais da União Europeia e acolhe o Tribunal de Justiça, o Banco Europeu de Investimento, o Tribunal de Contas Europeu, o Secretariado-Geral da União Europeia Parlamento, o Serviço das Publicações, o Eurostat, o Centro Europeu de Estatísticas, bem como numerosos serviços da Comissão Europeia.

Tem um dos maiores PIB per capita do mundo e está entre as melhores cidades em termos de qualidade de vida e segurança pessoal. É limpa, organizada e confortável. O bairro da cidade velha é Patrimônio Mundial da UNESCO.

Entre os marcos da cidade: a Catedral de Notre-Dame, em estilo gótico tardio, com elementos renascentistas (século XVII); as fortificações; o Palácio Grão-Ducal, em estilo renascentista flamengo (século XVI); as Bock Casemates, uma rede de túneis subterrâneos do século XVIII; o prédio dos Correios, em estilo neo-renascentista (séc. XIX); o Cemitério e Memorial Americano, local de sepultamento de mais de 5.000 soldados estadunidenses da Segunda Guerra Mundial, incluindo o General George Patton; e o MUDAM (Musée d'Art Moderne Grand-Duc Jean), o principal museu de arte da cidade. A praça principal é a Place Guillaume, dominada pela Câmara Municipal de Luxemburgo, construída em 1838 em estilo neoclássico. Chemin de la Corniche é, no entanto, a rua pedonal mais bonita da cidade. Na Praça da Constituição, dominada por uma coluna muito alta que sustenta a famosa estátua da Dama de Ouro (Gëlle Fra, 1923), em homenagem aos caídos da Primeira Guerra Mundial, pode-se desfrutar de uma magnífica vista da histórica ponte Adolfo e do Rio Pétrusse. No centro do Luxemburgo existe também um amplo espaço verde, constituído pelo Parque Municipal.