O Dia Internacional das Vítimas de Desaparecimentos Forçados é celebrado em 30 de agosto desde 2011, tendo sido instituído em 2010 pela Assembleia Geral das Nações Unidas.

No Dia das Vítimas dos Desaparecimentos Forçados, celebrado em 30 de agosto em todo o mundo, foi anunciado por uma série de instituições, entre as quais o Conselho da Europa e organizações parceiras noutros continentes, que estão em curso trabalhos para preparar a realização do primeiro Congresso Mundial sobre Desaparecimentos Forçados, a ter lugar em Genebra, de 15 a 16 de janeiro de 2025.

“Renovamos a nossa solidariedade para com as vítimas, bem como para com as organizações, defensores dos direitos humanos e advogados que os apoiam”, lê-se na declaração conjunta divulgada na sexta-feira.

Forçadas a trabalhar “em ambientes hostis e perigosos”, as organizações e pessoas que tentam levar para casa os desaparecidos são frequentemente confrontadas “com o silêncio ou a negação das suas acusações”. Em muitos casos “a impunidade prevalece”. É por isso que precisamos “unir forças imediatamente” e é este o sentido do primeiro Congresso Mundial sobre desaparecimentos forçados, uma iniciativa multi-atores que visa reunir Estados, vítimas e organizações que os representam, especialistas.

O encontro será ocasião para debater sobre como trabalhar em conjunto em busca de soluções viáveis ​​para eliminar e prevenir os desaparecimentos forçados, para promover a ratificação e implementação da Convenção internacional e para reforçar a cooperação.

Em preparação ao Congresso Mundial, realizou-se um processo de consulta que reuniu experiências e recomendações concretas. Um plano de ação emergirá de Genebra, parametrizado de acordo com competências e mandatos.

Segundo a nota, “os desaparecimentos forçados continuam a ser uma realidade diária em muitas partes do mundo”, o compromisso e as ações coletivas são os caminhos para “acabar com esta praga, de uma vez por todas”.