Direito de nascer segue sendo a voz daqueles que ainda não tem voz

Com diversas ações de conscientização e cidadania realizadas, com diversos projetos promovidos, Totô e companheiros continuam convidando todas as pessoas para a prática do bem.

Perto de celebrar 25 anos de história, o grupo musical EXPRESSO HG - HORA DA GRAÇA segue sua jornada, principalmente, na defesa e na promoção da vida humana.

Após idealizar e comandar o Flash Mob da JMJ no Brasil, com milhões de jovens e o Papa Francisco, o EXPRESSO HG, celebrando 15 anos de história, em 2015, juntamente com parceiros mais que especiais, lançou a citada canção que virou um grande hino mundial na defesa da vida, com versões em vários países.

São inúmeros os testemunhos e as iniciativas que acontecem tendo a referida canção como inspiração ou trilha sonora.

Vale destacar as Marchas pela VIDA. 13/10, em São Paulo, novamente, teremos o evento e o Expresso HG estará lá, cantam com todos "que foi bom nascer é bom viver!".

O JOGO PELA VIDA é, também, uma iniciativa muito feliz, promovido no ABC. Em 2024, atividades durante todo o dia 22/09. 11h, haverá o jogo principal e desde a primeira edição, Totô e companheiros somam com a Associação Guadalupe e outras instituições para o sucesso do citado evento.

Atualmente, há o projeto ARENAS ESPORTE E VIDA, também, sendo realizado em São Caetano contando com o apoio do EXPRESSO HG.

Por anos, também, foi organizado o PASSEIO CICLÍSTICO PELA VIDA, o ARENA SHOW e outros eventos.

Em 2024, em Aparecida, o Expresso HG participou do evento internacional GENFEST com os Focolares, especialmente, apresentou canções marcantes dos mais de 20 anos de carreira para jovens de vários países no Brasil, no Canto pela PAZ, e recebeu convite para integrar evento diferenciado em Portugal no próximo ano.

“Se você deseja promover uma ação especial na defesa e na promoção da vida humana na sua cidade, só chamar, sendo possível, somaremos com vocês”, destaca Totô.

Agenda de 2025 já está sendo formada! Não perca tempo! Telefone para contato 12 988967409.