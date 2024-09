Ataque israelense em Khan Younis causa dezenas de mortos

Um novo ataque de Israel a um campo de refugiados ao sul da Faixa de Gaza deixou pelo menos 40 pessoas mortas e dezenas de feridos, além de vários desaparecidos, de acordo com fontes palestinas. O número de mortos em ataques israelenses na Síria nos últimos dias subiu para 26, enquanto o número de mortos em ataques israelenses desde 7 de outubro ultrapassou 41.000, de acordo com o Ministério da Saúde do Hamas. As negociações para uma trégua em Gaza continuam em alto mar.

Paola Simonetti – Vatican News



Uma enxurrada de foguetes atingiu a Faixa de Gaza entre ontem e hoje: às 40 vítimas de ontem causadas por ataques a um acampamento na área humanitária de Al-Mawasi em Khan Yunis, ao sul da Faixa, onde também há 60 feridos e vários desaparecidos, devemos acrescentar as outras 5 vítimas de hoje de ataques em Gaza a uma praça com vendedores ambulantes. Isso eleva o número de vítimas palestinas para mais de 41.020 e o número de feridos para mais de 94.925 desde 7 de outubro, de acordo com o Ministério da Saúde do Hamas.



A operação israelense em Khan Younis tinha como objetivo atingir, esclareceu o exército, “importantes terroristas do Hamas dentro de um centro de comando e controle instalado na área”, uma alegação que é descrita como uma “mentira descarada” pelo grupo islâmico, que nega a presença de seus próprios milicianos no local.

“Sofrimento indescritível em Gaza”



“O nível de sofrimento que estamos testemunhando não tem precedentes em minha gestão como secretário-geral da ONU”, disse Antonio Guterres. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, se pronunciou duramente contra a ONU, dizendo que a ONU é anti-Israel e que os trabalhadores humanitários são colaboradores do Hamas. As operações humanitárias que, de acordo com as denúncias dos chefes da agência das Nações Unidas para os refugiados palestinos, estão sendo bloqueadas por Israel, um comboio destinado a vacinar crianças contra a poliomielite foi de fato parado por oito horas ontem em Gaza, de acordo com a denúncia da Unrwa, apesar da “coordenação preliminar detalhada”.

Mediação estagnada



Na frente das negociações para uma trégua em Gaza, o presidente egípcio, al Sisi, enfatiza a “necessidade absoluta” de se chegar a um acordo, uma urgência com a qual os Estados Unidos concordam, mas para a qual, segundo eles, o Hamas continua sendo o principal obstáculo. Essa é uma acusação que o grupo islâmico, nos últimos dias, havia dirigido a Israel, responsável, segundo o Hamas, “por mudar continuamente as cartas na mesa”. O primeiro-ministro israelense, Netanyahu, por sua vez, rejeitou toda a pressão por um acordo de cessar-fogo.

Ataques israelenses na Síria



Dezenas de vítimas, com um número cada vez maior de vítimas, também na Síria, onde Israel atacou bases militares pró-iranianas entre domingo e segunda-feira com 14 mísseis, causando pelo menos 26 mortes e provocando a ira do Irã. De acordo com o Observatório Nacional para os Direitos Humanos, as vítimas identificadas incluem 11 milicianos sírios pró-iranianos, 2 do Hezbollah, 4 soldados do governo e pelo menos 5 civis. Os feridos são pelo menos 32. Esse foi “um dos ataques mais violentos” realizados por Israel na Síria, comentou o diretor da ONG, Rami Abdel Rahman, enquanto o Ministério das Relações Exteriores da Síria acusou Israel de “provocar uma nova escalada de violência na região”.