Ação, fruto da benção do Papa arrecada R$ 1,4 milhão para o Rio Grande do Sul

Camisetas abençoadas pelo Papa foram leiloadas em prol das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Toda a arrecadação foi para a arquidiocese de Porto Alegre.

Vatican News



Foi realizado na cidade de São Paulo, no último dia 15 de agosto o leilão beneficente das camisas de futebol abençoadas pelo Papa Francisco e autografadas por Neymar, Messi e Mbappé em prol das vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul (Brasil). O evento foi um sucesso e arrecadou R$ 1,4 milhões (US$ 255 mil).

As camisetas abençoadas pelo Papa e leiloadas

O resultado positivo desta ação solidária é fruto de um verdadeiro trabalho em equipe que teve início no mês de maio último. Uma delegação brasileira liderada pelo padre Omar Raposo, Reitor do Santuário Cristo Redentor, e que contou com a participação dos empresários paranaenses Carla e Rodrigo Ferro, visitou o Vaticano e se encontrou com o Papa Francisco durante a audiência geral na Praça São Pedro. Na ocasião do encontro com o Pontífice, padre Omar, Carla e Rodrigo compartilharam com o Papa notícias sobre a situação do Rio Grande do Sul e sobre futuros projetos que darão ainda mais voz às ações de solidariedade da Igreja Católica no Brasil.

Os anfitriões Anne e Nelson Wilians com os seus hóspedes

Ao final do encontro, Papa Francisco recebeu de presente velas do Santuário de São Miguel Arcanjo, localizado da cidade de Bandeirantes, Estado do Paraná (Brasil) e abençoou as camisas de futebol assinadas pelos craques mundiais Neymar, Messi e Mbappé.

De volta ao Brasil, o trabalho em equipe visando essa ação beneficente ganhou novos parceiros e se concretizou em um jantar para convidados na residência do casal Anne e Nelson Wilians, em São Paulo. Dentre os convidados ilustres, estiveram presentes, dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil; dom Mario Spaki, da Pastoral do Turismo da CNBB e bispo de Paranavaí e Silvonei Protz, da Rádio Vaticano - Vatican News.

Além das camisas de futebol autografadas por Neymar, Messi e Mbappé, e abençoadas pelo Papa Francisco, foram leiloadas bolas assinadas Campeão Olímpico de Voleibol e Embaixador do Turismo Sustentável da Nações Unidas (ONU Turismo), GIBA. “Fazer o bem faz bem ao corpo, mente e espírito. Este evento mostrou que o brasileiro é unido, solidário e ampara o próximo. Nossos irmãos do Rio Grande do Sul não estão sozinhos e a benção do Papa Francisco coroou o sucesso desta ação”, disse Giba.

Padre Omar com dois benfeitores que adquiriram camisetas.

Segundo padre Omar, este evento mostrou a força de mobilização da Igreja Católica em seguir amparando os que mais necessitam. “Como é bom ter amigos que respondem ao chamado da solidariedade. É importante a Igreja somar forças com pessoas de bem do segmento empresarial e expandir os valores altruístas no mundo”.

Para o empresário e um dos organizadores do evento, Rodrigo Ferro, o sucesso do leilão foi uma combinação de trabalho, união e fé. “Responder a um chamado do Papa Francisco e da nossa Igreja Católica é uma missão de vida e motivo de orgulho. A responsabilidade de gerar um bom resultado para ajudar as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul somente foi atingida com o apoio de grandes pessoas como Nelson e Anne Willians e daqueles que arremataram os itens com o propósito de fazer a diferença na vida das pessoas que passam por um momento de necessidade”.

Dom Jaime Spengler agardece a ação de solidariedade

Todo o valor arrecadado com o leilão foi destinado à Arquidiocese de Porto Alegre (Brasil). De acordo com o arcebispo dom Jaime Spengler, a tragedia que atingiu o Rio Grande do Sul é sem precedentes e levará alguns anos até que a situação da população volte a normalidade. “Não se trata de reconstruir o Rio Grande do Sul, mas sim de construir de uma forma nova. A generosidade vista neste leilão renova a crença de bondade do ser humano. Eu só tenho a agradecer todo o carinho que vi e senti neste evento”, completa dom Jaime.

Momento de confraternização