A coletiva de imprensa da Zanzibar Cup "Kusi 2024" (Organizador da Conferência de Imprensa) (Organizzatore della Conferenza Stampa)

MUNDO esporte

Tanzânia

paz

Segunda edição da “Zanzibar Cup”, evento esportivo e de fraternidade

Foi apresentada, no arquipélago da Tanzânia, a segunda edição internacional de 2024 da “Zanzibar Cup”, (o anterior realizou-se no último mês de fevereiro), que visa promover, através da competição de kit-surf, o respeito e a harmonia entre os povos. O evento, criado por um médico italiano, residente no país, conta, até agora, com a adesão de 33 participantes profissionais da Áustria, Itália, África do Sul, Reino Unido e outros países.

Vatican News Esta segunda edição esportiva de kit-surf, que se realizará no próximo sábado, 24 de agosto, foi apresentada, nesta sexta-feira, 16, em uma coletiva de imprensa, em Zanzibar, pela Comissão de Turismo do arquipélago da Tanzânia e o Conselho Nacional do Esporte. O nome oficial desta competição é “Zanzibar CUP KUSI 2024”. O termo Kusi refere-se aos ventos sazonais da região, que tornam possível o kitesurf. O evento terá lugar, se o tempo permitir, em Kiwengwa, norte de Zanzibar. Este esporte, muito popular em Zanzibar, é conhecido pela natureza extraordinária, praias e belas paisagens costeiras. Um momento da apresentação da segunda edição 2024 da competição de kitesurf Até o momento, inscreveram-se 33 participantes, incluindo quatro kitesurfistas profissionais da Áustria, Itália, África do Sul e Reino Unido. Os outros serão provenientes da Polônia, República Checa, Espanha e tanzanianos locais. Este segundo evento internacional é organizado pelo médico italiano, Stefano Conte, cirurgião pediátrico, residente há muitos anos em Zanzibar e na África, apaixonado por esta disciplina esportiva. Por ocasião da primeira “Zanzibar Cup”, em janeiro de 2024, Doutor Conte concedeu uma entrevista ao Vatican News, durante a qual explicou o objetivo da competição: “Proporcionar um encontro entre povos no continente africano: uma diversidade de pessoas de todo o mundo, unidas pela paixão deste esporte. Este acontecimento representa, em seus vários aspectos, uma mensagem de paz”. Este ano, os patrocinadores, além da Comissão de Turismo de Zanzibar, são uma série de hotéis e empresas locais, que oferecem alojamento e serviços aos participantes e delegações. Esta será, sem dúvida, uma oportunidade para fomentar o turismo esportivo na região tanzaniana e se tornar uma espécie de centro esportivo na região da África Oriental e Central. Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui

Assuntos esporte

Tanzânia

paz