Terremoto de 2016 na Itália: reconstrução lenta, mas com esperança para o futuro

O distrito de Pescara del Tronto, no município de Arquata, logo depois do terremoto

O bispo da diocese de Ascoli Piceno, dom Gianpiero Palmieri, espera que 2024 seja o ano da virada na reconstrução dos centros atingidos pelo terremoto de 24 de agosto, há 8 anos, na Itália. Ao lado das famílias que deixaram cidades como Arquata del Tronto, há outras que permanecem ligadas a essas áreas. E a renovação das igrejas é uma forma de olhar para o futuro.

Alessandro Guarasci - Vatican News

Há 8 anos, teve início um dos terremotos mais desastrosos que já atingiram a região central da Itália. Quatro terremotos em pouco mais de cinco meses, de 24 de agosto de 2016 a 18 de janeiro de 2017: a sequência sísmica Amatrice-Norcia-Visso. Um evento catastrófico que levou à criação de uma cratera de 8 mil quilômetros quadrados, entre as regiões de Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, composta por 138 municípios.

Na noite da última sexta-feira (23/08), em Amatrice, a cidade que pagou o preço mais alto, foi realizada uma vigília para lembrar as 239 vítimas do terremoto, enquanto na comemoração em Pescara del Tronto, após a recitação do rosário e da missa, às 3h37, horário da tragédia, o toque do sino fez soar o apelo pelas 52 vítimas de Arquata del Tronto, na província de Ascoli Piceno.

O bispo, dom Gianpiero Palmieri, explica que “muitas pessoas querem permanecer nessas comunidades, pedem que as igrejas sejam reconstruídas. Mas nesses 8 anos, a reconstrução privada e as estruturas públicas têm sido muito lentas”.

Dom Palmieri, por que essa lentidão?

Porque houve elementos que tornaram a reconstrução mais difícil. Por exemplo, a economia girava em torno do bônus de 110%, que teve efeitos negativos no território das zonas do terremoto. Houve um aumento nos preços, nos custos dos profissionais e assim por diante. Portanto, ainda estamos em um estágio inicial de reconstrução. Nesse meio tempo, muitos de nossos territórios foram abandonados, as famílias se mudaram para a área costeira, mas há outras que estão fortemente presentes no território, determinadas a seguir em frente para dar nova vida aos vilarejos.

Pois, então, o senhor acaba de dizer: os territórios foram parcialmente despovoados, e os idosos são provavelmente os que mais sofrem neste momento...

Certamente sim, porque eles estão em uma condição de ver sua cidade não renascer, mas devo dizer que eles também são muito firmes nessa esperança. Sempre que falamos sobre essas questões, os idosos, mas não só eles, até mesmo as famílias dessa área, expressam fortemente o desejo de poder continuar suas vidas. Vejo isso principalmente durante as festas de verão, que são sempre festas patronais. Então, muitas pessoas retornam ao seu país de origem. E mesmo que a paisagem ao redor delas seja particularmente dolorosa, a festa acontece, o momento litúrgico de oração acontece, porque há um forte desejo de dar continuidade a esses lugares.

Há também um problema com os jovens. Qual é a perspectiva para um jovem que quer ficar?

É exatamente por isso que é necessário criar trabalho nessas áreas. Por exemplo, há algumas empresas, particularmente atentas às questões sociais de nossa região, que até abriram fábricas justamente para garantir um futuro para essas pessoas. Há necessidade de focar no turismo, basta pensar em tudo o que está sendo criado em torno das rotas de caminhada nessas áreas, os lugares aqui são realmente muito bonitos. Portanto, há possibilidades de renascimento que devem ser apoiadas e levadas adiante.

O terremoto de 24 de agosto de 2016 também devastou o patrimônio religioso. Como estamos em relação à proteção desse patrimônio?

Reconstruímos várias igrejas e estamos em processo de reconstrução de outras. Certamente, a renovação de locais de culto também está sofrendo um pouco. Alguns profissionais do setor de construção me disseram que certamente os ganhos foram maiores com 110%, e isso os levou a priorizar essas obras em vez da reconstrução pós-terremoto. Ao mesmo tempo, porém, estamos avançando e todos os anos igrejas e locais de culto são reabertos. Isso é para a alegria de todas as pessoas presentes e de todos os que viviam nessa área.

O apego às tradições religiosas é uma característica dessa região...

Fiquei muito impressionado, ao chegar a esses territórios há dois anos e meio, ao ver que, mesmo em vilarejos totalmente destruídos, as pessoas estavam esperando por mim para perguntar quando reconstruiríamos a igreja. Esse é um forte sinal do desejo de preservar essa identidade, de dar continuidade. Lembro-me particularmente da liturgia à noite, na hora exata do terremoto, como fizemos neste sábado (24/08) às 3h37 em Pescara del Tronto, com o toque do sino para cada nome das 52 vítimas do terremoto. É um sinal altamente evocativo. É uma noite particularmente dolorosa para tantos habitantes que acorrem a essa liturgia, mas, ao mesmo tempo, contém um desejo e uma esperança muito fortes.