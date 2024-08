Crianças entre as vítimas de bombas que atingem escola e mercado no Sudão

Militares pelas estradas do Sudão (AFP or licensors)

O Unicef denuncia a morte de 5 crianças e pelo menos 20 outras pessoas feridas por bombardeios na cidade de El Obeid: “mais de 110 escolas e hospitais atacados desde o início do conflito e centenas de escolas usadas como abrigos para pessoas deslocadas internamente. Desde abril de 2023, milhares de crianças foram mortas ou feridas”.

Vatican News

No Sudão, há dois dias, 5 meninas foram mortas e 20 crianças ficaram feridas em ataques na cidade de El Obeid, no estado de Kordofan, durante os quais balas atingiram a escola secundária feminina Al-Khansa e um mercado lotado. No domingo (11/08), uma granada atingiu um espaço para crianças apoiado pelo Unicef em Al Hattana, no estado de Cartum, matando 2 meninos e ferindo pelo menos 8 outros. Esses ataques se seguem àqueles contra instalações de saúde em outras partes do país. A denúncia dessas tragédias vem do próprio Unicef.

Escolas sob ataque

Em um comunicado, o representante da organização no Sudão, Sheldon Yett, afirma: “no Sudão, a maioria das escolas permanece fechada pelo segundo ano letivo consecutivo. Mais de 17 milhões das 19 milhões de crianças em idade escolar estão fora da escola. Mais de 110 escolas e hospitais foram atacados desde o início do conflito e centenas de escolas estão sendo usadas como abrigos para pessoas deslocadas internamente, limitando o acesso à educação em áreas onde as escolas foram parcialmente abertas”.

Crianças privadas de educação

“Os ataques às escolas representam uma violação grave contra as crianças”, diz Yett. ”Esses ataques interrompem e privam as crianças de sua educação. As escolas oferecem um ambiente seguro para o aprendizado, protegendo as crianças vulneráveis de abusos e perigos físicos.”

Violência, mortes, abuso

De acordo com os números do Unicef, milhares de crianças foram mortas ou feridas desde o início da guerra em abril de 2023. Muitas outras foram expostas a outras violações graves, incluindo violência sexual e recrutamento ou uso no conflito. Houve um aumento de cinco vezes nas violações graves contra crianças de 2022 a 2023 e violações graves generalizadas continuam a ocorrer em 2024.

Apelo

O Unicef continua a pedir a todas as partes que parem com os ataques a instalações e infraestruturas civis, incluindo escolas, hospitais e centros de saúde, e que tomem todas as medidas para proteger as crianças de acordo com suas obrigações nos termos do Direito Internacional Humanitário: “as escolas”, enfatiza o representante da ONU no Sudão, “oferecem às crianças do país devastado pela guerra a chance de aprender, brincar com seus amigos e ajudá-las a superar traumas. Os ataques a escolas, instalações de saúde e outros objetos civis devem cessar imediatamente”.