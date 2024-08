Prêmio Nacional Garitta, em Santa Tecla, dedicado à Inteligência Artificial

Realiza-se, neste sábado, 17 de agosto, na Sicília, a 46ª edição do Prêmio Nacional Garitta, que, este ano, contará, entre os contemplados, o Padre Benanti, o magistrado Gratteri e o diretor tecnológico do Dicastério para a Comunicação. O diretor artístico, Antonello Musumeci afirma: “Os convidados representarão um pensamento ético e tecnológico”.

Francesca Sabatinelli – Vatican News

“A Inteligência Artificial (IA) a serviço da lei, mas também da ilegalidade”: eis o tema desta 46ª edição do Prêmio Nacional Garitta 2024, que se realizou neste sábado, dedicado à IA. O evento contou com a presença de convidados e vencedores, em diferentes seções, no palco montado na cidadezinha de Santa Tecla, em Acireale, Sicília.

O procurador de Nápoles, Nicola Gratteri, premiado na seção “Paz e Legalidade”, estará em conexão conosco, na parte da tarde, como explica Antonello Musumeci, diretor artístico do Prêmio: “Com ele conversaremos sobre como a máfia e as máfias internacionais estão aproveitando da Inteligência Artificial e como também, pelo contrário, os magistrados e investigadores podem enriquecer as suas pesquisas sobre as máfias globais com IA”. “O evento acrescenta Musumeci, será inaugurado, na parte da tarde, pelo magistrado Gratteri, que, em todos os sentidos, continua o trabalho dos Juízes Falcone, Borsellino e tantos outros, que sacrificaram suas vidas em nome da lei”.

Ética e tecnologia

Entre os vencedores do Prêmio Garitta encontram-se o Padre Paolo Benanti, professor de ética e bioética na Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma, presidente da Comissão da IA para a Informação e membro do Comitê da IA das Nações Unidas, e Francesco Masci, diretor tecnológico do Dicastério para a Comunicação.

“Este ano, – conclui Musumeci – reunimos os melhores especialistas sobre um tema, ainda pouco conhecido, para poder resumir um pensamento que, por um lado, é ético, como disse o Papa Francisco, e, por outro, é mais tecnológico”.