Oriente Médio: Irã pronto para atacar, mas não quer uma escalada militar

Cenário de guerra no Oriente Médio (AFP or licensors)

O ministro da Defesa israelense adverte: "Estamos nos preparando para tudo, inclusive uma ofensiva preventiva". Está em curso um verdadeiro êxodo de estrangeiros do Líbano, por medo de uma nova onda de ataques israelenses. Biden conversa com o rei da Jordânia, e enquanto isso, o Egito declara que não ajudará Israel a repelir o ataque do Irã.

Luca Collodi - Cidade do Vaticano

O Irã está pronto para atacar Israel, mas não quer uma escalada. O ministro da Defesa israelense adverte: "Estamos nos preparando para tudo, inclusive uma ofensiva" Enquanto isso, o secretário do Conselho de Segurança Nacional da Rússia viajou para Teerã, em pauta: "os aspectos da segurança global e regional". Desde o amanhecer de hoje (06/08), sirenes antiaéreas estão soando no norte de Israel. No Líbano, está em curso um verdadeiro êxodo de estrangeiros por medo de uma nova onda de ataques israelenses.

A situação atual

Ainda não está claro quando o Irã e o Hezbollah poderiam lançar um ataque contra Israel. É o que a equipe de segurança nacional da Casa Branca teria dito ao presidente Biden e à sua vice Kamala Harris, destacando que há poucas informações disponíveis a esse respeito. Os Estados Unidos estão prontos para defender Israel e as tropas americanas presentes em todo o Oriente Médio. Para a Casa Branca, se o ataque iraniano for bem enfrentado, a resposta de Israel também será menor, e uma guerra mais ampla seria evitada.

Cenário de possíveis conflitos

As tropas israelenses abateram um "objetivo aéreo suspeito" que se infiltrou no espaço aéreo israelense vindo do Líbano. O exército também atingiu cinco cidades na Faixa de Gaza e na Cisjordânia. O Cairo, entretanto, informou que não ajudará Israel a repelir o ataque do Irã. Na segunda-feira (05/08), um americano foi ferido em um ataque com mísseis contra uma base militar no Iraque. Além da ameaça de um ataque iraniano, apoiado pelo Hezbollah no Líbano, os Houthis também estariam preparando do Iêmen um amplo plano de ataque contra Israel. O vice-secretário de informação do grupo pró-iraniano afirmou que "grandes planos já estão em fase de desenvolvimento".