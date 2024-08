Oriente Médio, um comandante do Fatah é morto no Líbano

O carro em que ele viajava foi atingido por um ataque israelense nos arredores de Sidon: assim um membro da ala militar do Fatah, o partido do presidente palestino Abu Mazen, foi morto no Líbano. Os ataques israelenses insistem também na Faixa de Gaza, onde pelo menos 14 mortes foram registradas nas últimas horas.

Roberta Barbi – Vatican News



Khalil al Maqdah era um membro do Fatah, ou melhor, de sua ala militar - a Brigada dos Mártires de Al Aqsa - que já estava na mira de Israel há vários anos, acusado de dirigir ataques terroristas junto com seu irmão e de contrabandear armas para a Cisjordânia. Só conseguiram chegar até ele nesta quarta-feira, quando um foguete disparado por um caça israelense atingiu o carro em que viajava, em frente ao campo de refugiados palestinos de Ain al-Helweh, nos arredores de Sidon, cerca de quarenta quilômetros ao sul de Beirute. Uma morte que, de Ramallah, o comitê central do Fatah chama de “mais uma prova de que Israel quer incendiar a região e lançá-la em uma guerra em grande escala”.



Alta tensão no Líbano



Também no Líbano, há ataques mútuos entre Israel e Hezbollah: um depósito de armas do movimento xiita foi atingido no leste do Vale de Bekaa, seguido por uma chuva de pelo menos 50 foguetes contra as Colinas de Golã. O exército israelense também afirmou ter atacado uma unidade terrorista do Hezbollah que havia lançado foguetes do sul do Líbano, na área de Zarit. Por fim, um prédio usado como base militar pelo grupo no sul do país, em Kfarklea, foi atingido.

A situação em Gaza



As operações militares também continuam em Gaza, causando novas vítimas. O número de pessoas que perderam a vida na noite desta quarta-feira em um bombardeio em Beit Lahia, no norte da Faixa, onde uma casa foi atingida, subiu para pelo menos 11, de acordo com a agência palestina Wafa. Três pessoas foram mortas e quatro ficaram feridas no campo de Maghazi, no centro do enclave. Treze ficaram feridos no Campo de Nuseirat e também foram registradas vítimas em Khan Younis. De acordo com o Ministério da Saúde local, ligado ao Hamas, o número de mortos em Gaza ultrapassou a marca de 40 mil desde o início do conflito, em 7 de outubro, dia do sangrento ataque palestino que custou a vida a 1.400 israelenses.

Biden a Netanyahu: cessar-fogo urgente



Novas conversas entre o presidente dos EUA, Joe Biden, e o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. Os dois líderes falaram sobre os esforços estadunidenses para apoiar a defesa israelense contra as ameaças do Irã e de grupos como o Hezbollah ou o Houthi, que operam no Iêmen, mas também sobre as próximas negociações no Cairo. De acordo com uma declaração da Casa Branca, Biden enfatizou a urgência de concluir o acordo para o cessar-fogo e para a libertação dos reféns.